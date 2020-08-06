Irak Müslüman Alimler Heyeti Enbar Şubesi’nden İki Ayrı İnsani Yardım Kampanyası

Irak’ın batısında yer alan Enbar muhafazasında faaliyet yürüten Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Enbar Şubesi, Ramadi şehrinin batısında yer alan 18 KM göçmen kampı ile Felluce şehrinin batısında yer alan Habbaniye göçmen kampında olmak üzere göçmen ailelere et dağıtmayı kapsayan iki insani yardım kampanyası düzenledi.

Bu bağlamda Enbar Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyasının birincisinde 18 KM göçmen kampında yaşayan Suriyeli ailelerden 80 aileye kurban eti dağıtıldı. İkinci kampanyada ise Habbaniye göçmen kampında yaşayan ailelerden 100 aileye kurban eti dağıtıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Enbar Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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