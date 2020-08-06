Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ebu Garib ve Tarimiye Şubeleri İnsani Yardım Çalışmalarını Paylaştı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi ile Tarimiye Şubesi, Temmuz ayında gerçekleştirdikleri insani yardım çalışmalarını paylaştı.

Söz konusu şubeler tarafından gerçekleşen insani yardım çalışmaları, ülkede korona virüsün yayılması karşısında ihtiyaç sahiplerine tıbbi yardım sunulmasını ve dul ve yetimlere maddi yardımların ulaştırılmasını kapsıyor.

Bu bağlamda Başkent Bağdat’ın batısında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ebu Garib Şubesi, sınırlı gelire sahip aileler, dul ve yetimlerden müteşekkil ihtiyaç sahibi en az 30 aileye maddi yardımda bulundu.

Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın kuzeyinde faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tarimiye Şubesi, acil durumlarda kullanılması ve korona virüsüne yakalananlara destek olması için hasta ve ihtiyaç sahiplerine tıbbi oksijen şişesi, tıbbi ihtiyaçlar ve ilaçlar dağıttı.

Bu bağlamda yardımların ulaştırıldığı aileler, Irak’ın tüm muhafazalarda çeşitli insani yardım kampanyalarına imza atan Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve bünyesinde faaliyet gösteren şubelere yardım çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

HEYET Net

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