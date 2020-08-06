Irak’ın Gündeminden (06.08.2020)

Tikrit Şehrinin Doğusunda Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 5 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hükümetin ordu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Mutibice köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde Salahuddin Operasyon Komutanlığı kuvvetlerine silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra şehrine bağlı Mekişife mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 5 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Petrol Boru Hatlarını Korumakla Görevli Güvenlik Unsuru Ölü Bulundu

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde petrol alanlarından birinde bugün öğle saatlerinde güvenlik korumalarından birinin ölü olarak bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Al Ebu Halale köyündeki El-Guraf petrol sahasında petrol boru hatlarını koruma alanında görev yapan bir güvenlik görevlisi bugün öğle saatlerinde ölü olarak bulundu.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının ölü bulunan kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Zi Kar muhafazasının geçtiğimiz Salı günü, muhafazada yer alan uluslararası yolda Amerikalı şirketin konvoyunu hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 140603’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3047 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 140603’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2583 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16591 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3047 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 273 vaka, Bağdat/Resafe 299 vaka, Bağdat/Kerh 310 vaka, Tıb şehri 50 vaka, Meysan muhafazası 96 vaka, Babil muhafazası 194 vaka, Erbil muhafazası 218 vaka, Necef muhafazası 290 vaka, Süleymaniye muhafazası 85 vaka, Kerbela muhafazası 244 vaka, Vasit muhafazası 74 vaka, Tamim muhafazası 211 vaka, Ninova muhafazası 144 vaka, Zi Kar muhafazası 67 vaka, Diyala muhafazası 103 vaka, Enbar muhafazası 43 vaka, Kadisiye muhafazası 93 vaka, Salahuddin muhafazası 113 vaka, Müsenna muhafazası 39 vaka ve Duhok muhafazası 101 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,076,150’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2583 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 140603, hayatını kaybedenleri sayısı 5161, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 101025’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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