Irak’ın Gündeminden (07.08.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 4 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda IŞİD örgütü tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarındaki Şirek köyü çevresindeki ordu kuvvetlerine bağlı bir nöbet noktasına dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi ve havan topları atıldı. Söz konusu saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Bombalı Saldırı Düzenlendi ve Nasiriye Şehrinin Batısında Bomba Yüklü Araç Bulundu

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde bir kafeteryayı hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edilirken Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde bomba yüklü bir araç yakalandığı gelen bilgiler arasında.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Karma Ali mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kafeterya bombayla hedef alındı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken kafeteryada ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan Zi Kar muhafazasında güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde sarı renkli bir Toyota aracında yüklü miktarda bomba bulundu. Söz konusu bombanın güvenlik güçleri tarafından imha edildiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 144064’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3461 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 144064’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 75 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2172 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 17517 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3461 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 418 vaka, Bağdat/Resafe 279 vaka, Bağdat/Kerh 486 vaka, Tıb şehri 86 vaka, Meysan muhafazası 126 vaka, Babil muhafazası 115 vaka, Erbil muhafazası 244 vaka, Necef muhafazası 139 vaka, Süleymaniye muhafazası 171 vaka, Kerbela muhafazası 252 vaka, Vasit muhafazası 152 vaka, Tamim muhafazası 78 vaka, Ninova muhafazası 297 vaka, Zi Kar muhafazası 114 vaka, Diyala muhafazası 68 vaka, Enbar muhafazası 65 vaka, Kadisiye muhafazası 117 vaka, Salahuddin muhafazası 53 vaka, Müsenna muhafazası 109 vaka ve Duhok muhafazası 92 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,110,258’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2172 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 144064, hayatını kaybedenleri sayısı 5236, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 103197’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Baba Oğlunu Öldürdü

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün öğle saatlerinde bir babanın oğlunu tabancayla öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Emin mıntıkasından bir adam bugün öğle saatlerinde oğluna doğru tabancayla ateş etti. Söz konusu olay sonucunda oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ilk soruşturmalara göre olayın aile içi bir anlaşmazlığa dayandığı ifade edildi. Olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın geçtiğimiz Cumartesi günü şehrin batısında yer alan Gazaliye mıntıkasında bir kadının tabancayla intihar etmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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