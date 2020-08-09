Irak’ın Gündeminden (09.08.2020)

Başkent Bağdat, Meysan ve Basra Muhafazalarında Bazı Olaylar: Ölü ve Yaralılar Var

Başkent Bağdat, Basra ve Meysan muhafazalarında dün gün içinde meydana gelen bazı olaylarda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Zaferaniye mıntıkasında bir adam eşine ve çocuğuna ateş açtı. Söz konusu saldırı sonucunda adamın eşinin hayatını kaybettiği ve oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan söz konusu adamın yaşanan bu olayın ardından Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Mansur mıntıkasında kendisini asarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Diğer yandan kaynaklar tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Cihat mıntıkasında kimliği belirsiz silahlı kişiler bir adam silah ve bıçakla yaraladıktan sonra adamın arabasını kaçırdı. Öte yandan Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Vahde mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir ev patlayıcılarla hedef alındı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken söz konusu evde ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Basra muhafazasındaki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinde yer alan Şattularap kazasındaki bir mıntıkada çalıştığı bir evin kanalizasyonuna düşen kanalizasyon işçisinin cesedi sivil savunma ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerine gelen ambulans araçlarının söz konusu cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Meysan muhafazası nehir polisi söz konusu muhafazada yer alan Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybetmiş 10 yaşlarındaki bir çocuğun cesedini çıkarttı. Yapılan açıklamada 5 saatlik bir arama çalışmasından sonra çocuğun cesedinin dalgıçlar tarafından bulunarak çıkartıldığı ifade edildi. Söz konusu çocuğun cesedinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere Amara şehrindeki Sadr hastanesinin adli tıpına nakledildiği belirtildi.

Kerkük Şehrinin Merkezindeki Hastane Deposunda Büyük Bir Yangın Çıktı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin merkezindeki bir hastanenin içindeki depoda büyük bir yangın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Sivil Savunma Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Kerkük şehrinin merkezinde yer alan Cumhuriyet hastanesinin deposunda meydana gelen yangın sivil savunma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada sivil savunma ekiplerinin yangını, çevresindeki 8 depoya daha ulaşmasına engel olarak başarılı bir şekilde söndürdüklerini ifade etti. Söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken hastanede ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında. Söz konusu yangının ardından yangının hangi sebeplerden dolayı çıktığı noktasında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasının batısındaki Vadi Şay mıntıkasında hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri arasında çatışma yaşanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 147389’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3325 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 147389’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 74 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2307 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 17517 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3325 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 297 vaka, Bağdat/Resafe 342 vaka, Bağdat/Kerh 308 vaka, Tıb şehri 49 vaka, Meysan muhafazası 87 vaka, Babil muhafazası 241 vaka, Erbil muhafazası 259 vaka, Necef muhafazası 269 vaka, Süleymaniye muhafazası 104 vaka, Kerbela muhafazası 239 vaka, Vasit muhafazası 196 vaka, Tamim muhafazası 293 vaka, Ninova muhafazası 121 vaka, Zi Kar muhafazası 34 vaka, Diyala muhafazası 106 vaka, Enbar muhafazası 60 vaka, Kadisiye muhafazası 110 vaka, Salahuddin muhafazası 97 vaka, Müsenna muhafazası 63 vaka ve Duhok muhafazası 50 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,110,258’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2307 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 147389, hayatını kaybedenleri sayısı 5310, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 105504’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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