Irak Müslüman Alimler Heyeti Sosyal Birimi’nden İhtiyaç Sahiplerine İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Birimi düzenlediği insani yardım kampanyası kapsamında Başkent Bağdat ve kazalarında ihtiyaç sahibi ailelere ve mahkum yakınlarına maddi yardımda bulundu ve et dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Sosyal Birimi kampanyası kapsamında Başkent Bağdat’ta yer alan mıntıkalardaki 75 ihtiyaç sahibi ve mahkum yakını aileye kurban etiyle birlikte maddi yardımda bulunuldu. Söz konusu ailelerin 25’i Ebu Garib kazasında, 35’i Fırat mahallesinde, 15’i de Ed-Dore mahallesinde olduğu ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Sosyal Birimi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, ülkede korona virüsün yayılması sonucunda birçok işin durdurulması, seyahat zorluğu ve yardımların azalması sonucunda ihtiyaç sahibi ailelerin ve mahkum yakınlarının yaşadığı zor şartlar ve kurban bayramı münasebetiyle gerçekleşti.

HEYET Net

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