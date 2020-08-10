Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Beyci ve Havice Şubeleri Temmuz Ayında Gerçekleştirdiği Yardım Çalışmalarını Paylaştı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Tikrit şehrinde faaliyet gösteren Beyci Şubesi ile Havice Şubesi, Temmuz ayında gerçekleştirdikleri insani yardım çalışmalarını paylaştı.

Söz konusu şubeler tarafından gerçekleşen insani yardım çalışmaları, ihtiyaç sahibi aileler ile göçmen ailelere maddi yardımda bulunulmasını, hastalara destek olunmasını ve göçmen ailelere gıda yardımında bulunulmasını kapsıyor.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi, 24 ihtiyaç sahibi aileye Temmuz ayında maddi yardımda bulunduğu gibi Beyci kazasının çeşitli mıntıkalarında 50 göçmen aileye gıda paketi dağıttı. Ayrıca ihtiyaç sahibi bazı ailelere kurban eti ulaştırdı.

Diğer yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi ihtiyaç sahibi 14 aileye maddi yardımda bulunduğu gibi ameliyat olması gereken bir hastanın mali ihtiyacını karşıladı. Diğer yandan Havice kazasında Kuran kurslarına Mushaf yardımında bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Beyci ve Havice Şubeleri tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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