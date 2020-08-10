Irak’ın Gündeminden (10.08.2020)

Nasiriye Şehrinin Güneyinde Amerikalı Kuvvetlerinin Askeri Konvoyu Hedef Alındı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin güneyinde işgalci Amerika kuvvetlerine ait askeri konvoy dün ikindi saatlerinde iki bombayla hedef alındığı kaynaklar tarafından rapor edilirken ölen ya da yaralan ve maddi hasar hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehri ile Basra şehrinin bağlayan ana yolda Amerika kuvvetlerine bağlı ekipmanları taşıyan güvenlik şirketi konvoyunu hedef alan iki patlama dün ikindi saatlerinde meydana geldi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı mekanın koruma altına alınması, kimsenin yaklaştırılmaması ve gazetecilerin bölgeye girmesine izin verilmemesi sonucunda patlama sonucunda meydana gelen hasarın ne olduğu noktasında bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.

Zi Kar muhafazasının Cumartesi günü, Ensarullah Hareketi milislerinden bir unsurun şehre patlayıcı yüklü bir aracı sokması sonucunda öfkeli halkın Haşdi Şaabi milislerinin bileşenlerinden Ensarullah Hareketi milislerinin binasını ateşe vermesine tanık olduğu biliniyor.

Basın kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre hükümet yetkilileri, Nasiriye şehrinde bulunan patlayıcı yüklü aracın şoförünün Haşdi Şaabi milisleri bileşenlerinden Ensarullah Hareketine bağlı olduğunu doğrulayan belgeler sundu.

Erbil ve Meysan Muhafazalarında İki Farklı Olay

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yer alan Erbil muhafazasında vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir cesedin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken Meysan muhafazasının güneybatısında kan davası sebebiyle bir kişinin öldürüldüğü ve diğer bir kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Erbil muhafazasında yer alan Aynkava mıntıkasında vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir kadının cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturmanın sonunda katilin kadının eşi olduğu ortaya çıktı ve söz konusu katilin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı bildirildi. Kaynaklar, soruşturmanın genişletilmesiyle katilin iki kişi olduğu diğerinin de tutuklanan hapishaneye gönderildiğini açıkladı.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamaya göre kan davası sebebiyle Meysan muhafazasına bağlı El-Mecr El-Kebir kazasında bir kişinin öldürüldüğü ve diğer bir kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada motosiklet kullanan yüzleri maskeli iki kişinin söz konusu kazada 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendiği ve birinin hayatını kaybettiği ve diğerinin de yaralandığı ifade edildi. Olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 150115’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2726 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 150115’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2271 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 17252 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2726 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 243 vaka, Bağdat/Resafe 287 vaka, Bağdat/Kerh 207 vaka, Tıb şehri 56 vaka, Meysan muhafazası 147 vaka, Babil muhafazası 124 vaka, Erbil muhafazası 285 vaka, Necef muhafazası 137 vaka, Süleymaniye muhafazası 97 vaka, Kerbela muhafazası 239 vaka, Vasit muhafazası 106 vaka, Tamim muhafazası 150 vaka, Ninova muhafazası 93 vaka, Zi Kar muhafazası 86 vaka, Diyala muhafazası 65 vaka, Enbar muhafazası 57 vaka, Kadisiye muhafazası 78 vaka, Salahuddin muhafazası 21 vaka, Müsenna muhafazası 88 vaka ve Duhok muhafazası 160 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,110,258’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2271 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 150115, hayatını kaybedenleri sayısı 5391, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 107775’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Nöbet Noktasına Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hükümet ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında Şirek köyü çevresinde bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından ordu kuvvetlerinin nöbet noktasına silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mekzur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarındaki Şirek köyü çevresindeki ordu kuvvetlerine bağlı bir nöbet noktasına IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi ve havan topları atılması sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Arabasını Çalmak İstedikleri Doktoru Yaraladılar

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün sabah saatlerinde bir doktor arabasını çalmak isteyen kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Belediyat mıntıkasında bugün sabah saatlerinde bir doktorun arabası motosiklet kullanan kişiler tarafından çalınmaya çalışıldı. Söz konusu doktor arkalarından koşunca hırsızlar tarafından ateş açılması sonucunda doktorun karnından yaralandığı kaynaklar tarafından aktarıldı. Olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralı doktoru tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin güneydoğusunda yer alan Zaferaniye mıntıkasında bir adamın eşine ve çocuğuna ateş açması sonucunda adamın eşinin hayatını kaybetmesine ve oğlunun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Öte yandan söz konusu adamın yaşanan bu olayın ardından Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Mansur mıntıkasında kendisini asarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında. Yine Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Cihat mıntıkasında kimliği belirsiz silahlı kişilerin bir adamı silah ve bıçakla yaraladıktan sonra adamın arabasını kaçırdıkları gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hamrin gölü çevresinde bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde bugün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında Şirek köyü çevresinde IŞİD örgütü tarafından ordu kuvvetlerinin nöbet noktasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

10 total views, 10 views today