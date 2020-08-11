Irak’ın Gündeminden (11.08.2020)

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda kesici bir aletle boğazı kesilmiş bir vatandaşın cesedi dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda bir kadının intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Zaferaniye mıntıkasında kesici bir aletle boğazı kesilmiş bir vatandaşın cesedi dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Diğer yandan kaynaklar tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nevravan mıntıkasındaki Muallimin mahallesinde bir kadın kendisini yakarak intihar etti.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine giden ambulans araçlarının cesetleri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde, şehrin doğusunda yer alan Belediyat mıntıkasında bir doktorun arabası motosiklet kullanan kişiler tarafından çalınmaya çalışılırken doktorun arkalarından koşması sonucunda hırsızlar tarafından ateş açılmasına ve doktorun karnından yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 153599’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3484 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 153599’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2015 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19663 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3484 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 449 vaka, Bağdat/Resafe 349 vaka, Bağdat/Kerh 229 vaka, Tıb şehri 100 vaka, Meysan muhafazası 132 vaka, Babil muhafazası 142 vaka, Erbil muhafazası 278 vaka, Necef muhafazası 192 vaka, Süleymaniye muhafazası 198 vaka, Kerbela muhafazası 299 vaka, Vasit muhafazası 117 vaka, Tamim muhafazası 161 vaka, Ninova muhafazası 320 vaka, Zi Kar muhafazası 118 vaka, Diyala muhafazası 101 vaka, Enbar muhafazası 53 vaka, Kadisiye muhafazası 114 vaka, Salahuddin muhafazası 63 vaka, Müsenna muhafazası 40 vaka ve Duhok muhafazası 32 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,183,950’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2015 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 153599, hayatını kaybedenleri sayısı 5464, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 109709’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: Bir Subay Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Er-Riyad nahiyesine bağlı El-Macid köyünde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir subayın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mekzur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

HEYET Net

7 total views, 7 views today