Irak Müslüman Alimler Heyeti Tikrit Şubesi Ağustos Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Salahuddin muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tikrit Şubesi, Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği bazı insani yardım ve destek çalışmalarını aktardı. Söz konusu yardım çalışmaların göçmen ailelere gıda yardımını, dul ve yetim ailelere maddi yardımı, ihtiyaç sahibi bazı ailelerin evlerinin kira bedellerinin ödenmesini kapsadığı ifade edildi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, Kerkük şehrindeki 55 göçmen aileye, içinde pirinç, sıvı yağ, şeker, salça, fasulye, şehriye, makarna, mercimek gibi ürünlerin bulunduğu gıda kolisi dağıttı. Öte yandan Kerkük Şubesi, kendisinden yardım talep eden ihtiyaç sahibi bir ailenin kirasını ödediği gibi dul ve yetim ailelere maddi yardımlarını ulaştırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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