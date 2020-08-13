Irak’ın Gündeminden (13.08.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Düğün Eğlencesine Saldırı: 7 Sivil Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda önceki gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir düğüne eğlencesine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 7 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Ebu Karma köyünde önceki akşam saatlerinde düzenlenen düğün eğlencesine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 7 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde geçtiğimiz Pazartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında Şirek köyü çevresinde IŞİD örgütü tarafından ordu kuvvetlerinin nöbet noktasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hamrin gölü çevresinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlamanın meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Gıda Deposunda Büyük Yandın: Ağır Hasar Meydana Geldi

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Azamiye mıntıkasında önceki gece geç saatlerde bir gıda deposunda meydana gelen büyük bir yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Azamiye mıntıkasında Sünni Vakfı binası yakınlarında bir gıda deposunda önceki gece geç saatlerde büyük bir yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, yangının meydana geldiği olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerinin kısa devre sonucu meydana geldiği belirtilen yangına müdahale ederek ve daha fazla yayılmasına engel olarak yangını söndürdüklerini aktardı.

Başkent Bağdat’ın dün akşam saatlerinde, şehrin ortasında yer alan Yeşil Bölge’nin kapılarından birinin yakınlarına kaynağı belirsiz bir roketin düşmesine tanık olduğu biliniyor. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Zaferaniye mıntıkasında kesici bir aletle boğazı kesilmiş bir vatandaşın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu belirtilirken yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Belediyat mıntıkasında bir doktorun arabası motosiklet kullanan kişiler tarafından çalınmaya çalışılırken doktorun arkalarından koşması sonucunda hırsızlar tarafından ateş açıldığı ve doktorun karnından yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Türk İnsansız Hava Araçlarının Saldırısında Irak Sınır Koruma Kuvvetlerinden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak sınır koruma kuvvetleri ile PKK örgütü arasında Irak’ın kuzeyinde düzenlenen toplantıya Salı günü Türk insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda hükümet kuvvetlerinden hayatını kaybedenlerin sayısının üçü subay 5 kişiye yükseldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Erbil şehrinin kuzeyinde yer alan Seyyidkan mıntıkasında düzenlenen bir toplantıya Türk insansız hava araçları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Söz konusu hava saldırısı sonucunda sınır koruma kuvvetleri komutanı tuğgeneral Muhammed Reşid, tuğgeneral Zübeyr ve aralarında bir subayın da bulunduğu 3 kişi daha hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, Türk insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda PKK örgütünden aralarında komutanların da bulunduğu 11’den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Öte yandan Türk hava saldırısının toplantı yakınlarında iki askeri aracı hedef aldığı açıklananlar arasında.

Yine kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Türk insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda bazı siviller de yaralandı. Söz konusu sivillerin Soran hastanesine nakledildiği belirtildi. Öte yandan maddi hasarın da meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan ilk açıklamada Irak sınır koruma kuvvetleri ile PKK örgütü arasında Irak’ın kuzeyinde düzenlenen toplantıya Salı günü Türk insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 20 ölü veya yaralı olduğu ifade edilmişti.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 160436’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3441 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 160436’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2416 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19933 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3441 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 577 vaka, Bağdat/Resafe 207 vaka, Bağdat/Kerh 311 vaka, Tıb şehri 98 vaka, Meysan muhafazası 128 vaka, Babil muhafazası 58 vaka, Erbil muhafazası 389 vaka, Necef muhafazası 154 vaka, Süleymaniye muhafazası 108 vaka, Kerbela muhafazası 287 vaka, Vasit muhafazası 202 vaka, Tamim muhafazası 220 vaka, Ninova muhafazası 73 vaka, Zi Kar muhafazası 125 vaka, Diyala muhafazası 86 vaka, Enbar muhafazası 95 vaka, Kadisiye muhafazası 54 vaka, Salahuddin muhafazası 60 vaka, Müsenna muhafazası 140 vaka ve Duhok muhafazası 69 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,183,950’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2416 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 160436, hayatını kaybedenleri sayısı 5588, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 114541’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Nasiriye Şehrinin Batısında Amerikalı Kuvvetlerin Konvoyu Hedef Alındı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin batısında yola tuzaklanan bombanın dün akşam saatlerinde Amerikalı kuvvetlere bağlı konvoyun geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları bugün sabah saatlerinde basın açıklaması yapan Zi Kar Polis Komutanı Hazim El-Vaili’nin şu sözlerini aktardı: “Nasiriye şehrinin batısındaki ana yolda tuzaklanmış bir bomba Irak’taki Amerikalı kuvvetlerinin özel ekipmanlarını taşıyan güvenlik şirketinin konvoyu dün akşam saatlerinde yakınlarında geçtiği esnada infilak etti. Patlama tam olarak Nasiriye şehrinin batısında yer alan Batha noktasında gerçekleşti. Söz konusu patlama sonucunda bir araçta ağır maddi hasar meydana geldi.”

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı mekanın koruma altına alınması, kimsenin yaklaştırılmaması ve gazetecilerin bölgeye girmesine izin verilmemesi sonucunda patlama sonucunda meydana gelen hasarın ne olduğu noktasında bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.

Zi kar muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Nasiriye şehri ile Basra şehrinin bağlayan ana yolda Amerika kuvvetlerine bağlı ekipmanları taşıyan güvenlik şirketi konvoyunu hedef alan iki patlamanın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Yine bölgenin koruma altına alınması, kimsenin yaklaştırılmaması ve gazetecilerin bölgeye girmesine izin verilmemesi sonucunda patlama sonucunda meydana gelen hasarın ne olduğu noktasında bir bilgiye ulaşılamadı.

Başkent Bağdat’ın Ortasında Boğularak Hayatını Kaybeden Çocuğun Cesedi Çıkartıldı

Başkent Bağdat’ın ortasındaki Dicle nehrinde dün akşam saatlerinde boğularak hayatını kaybeden bir çocuğun cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken kardeşinin cesedinin ise arama çalışmalarının devam ettiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre sahil güvenliği, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Kerh mıntıkasındaki Dicle nehrinde yüzen biri kız biri erkek iki çocuğun boğulduğu bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine çalışmalara başlayan sahil güvenliği birinin cesedini bulduğu ve diğerinin de arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynaklar, söz konusu cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

HEYET Net

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