Medya Birimi: Mezhepçi Milisler Göçmenleri Hedef Almaya ve Bağdat Hükümeti İnsan Hakları İhlallerine Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Kerkük şehrinin ortasında bir kadın ile kızının kaçırılması hakkında basın açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Silahlı milislere bağlı olduğu tahmin edilen silahlı bir grup, 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü sabah saatlerinde İkbal Hammud Casim El-Ceburi adlı hanımefendi ile henüz 6 yaşında olan kızını Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin ortasında yer alan Musalla mıntıkasından kaçırdı. Söz konusu silahlı grubun, insanlarla dolu çarşı yolunu kestikten sonra Türkmen Cephesi binası yakınlarında ve söz konusu cephenin korumalarının ve kalabalık insanların önünde kadını ve kızını kaçırdı. Söz konusu kadın ve kızının, Tamim muhafazasında yer alan Havice kazasından yıllardan beri göç etmiş ailelerden olduğu biliniyor.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi yayınladığı açıklamasında daha sonra bu saldırı ve tehlikeli insan hakları ihlalinin, herkesi sorumluluk dairesi içine soktuğuna dikkat çekti. Öte yandan mevcut hükümetin, başta kadınlar olmak üzere tüm Iraklıların hükümet kuvvetleri ve mezhepçi milisler tarafınca maruz kaldıkları aşağılanma, kaçırılma, tasfiye edilme, öldürülme, cezalandırılma gibi insan hakları ihlallerine karşı seslerini yükseltmeleri için tüm dünyanın ve insan hakları örgütlerinin vicdanına seslenen Iraklı halkın karşı karşıya kaldığı bu tehlikeli problemleri çözmek için herhangi yapıcı bir adım atmadığını, kayıtsız kaldığını bir kere daha gösterdiğine vurgu yaptı.

HEYET Net

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