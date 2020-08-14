Irak’ın Gündeminden (14.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 164277’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3841 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 164277’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2667 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19933 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3841 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 383 vaka, Bağdat/Resafe 291 vaka, Bağdat/Kerh 147 vaka, Tıb şehri 139 vaka, Meysan muhafazası 160 vaka, Babil muhafazası 105 vaka, Erbil muhafazası 323 vaka, Necef muhafazası 295 vaka, Süleymaniye muhafazası 103 vaka, Kerbela muhafazası 285 vaka, Vasit muhafazası 172 vaka, Tamim muhafazası 244 vaka, Ninova muhafazası 315 vaka, Zi Kar muhafazası 196 vaka, Diyala muhafazası 65 vaka, Enbar muhafazası 72 vaka, Kadisiye muhafazası 88 vaka, Salahuddin muhafazası 163 vaka, Müsenna muhafazası 152 vaka ve Duhok muhafazası 143 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,183,950’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2667 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 164277, hayatını kaybedenleri sayısı 5641, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 117208’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Ramadi Şehrinin Batısında Patlama: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir gencin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan Anh kazasına bağlı Reyhane nahiyesinde yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde bir genç yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda gencin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde geçtiğimiz Pazartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında Şirek köyü çevresinde IŞİD örgütü tarafından ordu kuvvetlerinin nöbet noktasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hamrin gölü çevresinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlamanın meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Silahlı Saldırı: Berber Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir berberin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında bir berber dükkanına dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda berberin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mekzur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin ortasındaki Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybeden bir çocuğun cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Kardeşinin cesedinin ise arama çalışmalarının devam ettiği gelen bilgiler arasında.

Musul Şehrinin Batısında Patlama: 1 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan mıntıkalardan birinde yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Uluslararası koalisyon devletlerinin desteğiyle hükümet kuvvetleri ile mezhepçi milislerin düzenlediği askeri operasyonun bitmesinden sonra sağ ve sol yakasıyla Musul şehrinin zaman zaman patlamalara ve silahlı saldırılara tanık olduğu bilinmektedir.

Nasiriye Şehrinde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinde yer alan bir mahallede bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinde yer alan Askeri mahallede bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mekzur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Zi Kar muhafazasının, Nasiriye şehrinin batısında yer alan Batha mıntıkasındaki ana yolda tuzaklanmış bir bombanın Irak’taki Amerikalı kuvvetlerinin özel ekipmanlarını taşıyan güvenlik şirketinin konvoyu yakınlarında geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda ağır maddi hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Bölgenin koruma altına alınması, kimsenin yaklaştırılmaması ve gazetecilerin bölgeye girmesine izin verilmemesi sonucunda patlama sonucunda meydana gelen hasarın ne olduğu noktasında bir bilgiye ulaşılamadı.

HEYET Net

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