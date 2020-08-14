Mısır Müslüman Kardeşler Cemaatinin Siyasi Ofis Sorumlusu Dr. İsam El-İryan (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Mısır’daki Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) Cemaati’nin Siyasi Ofis Sorumlusu Dr. İsam El-İryan (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, uzun yıllar mahkum hayatı sürdükten ve müebbet cezasına çarptırıldıktan sonra 23 Zilhicce 1441 – 13 Ağustos 2020 Perşembe günü 66 yaşında Kahire’deki Akrep hapishanesinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Mısır’daki Müslüman Kardeşler Cemaati’nin Siyasi Ofisi Sorumlusu Dr. İsam El-İryan (rahimehullah)’ın vefat ettiği haberini almıştır.

Dr. İsam El-İryan (rahimehullah) 1954 yılında Gize muhafazasında dünyaya geldi. 1977 yılında Kahire Üniversitesinde Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede 1986 yılında yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra 1992 yılında Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans diplomasını aldı. Aynı şekilde 1999 yılında Ezher Üniversitesinde İslam Şeriati yüksek diploma aldı. 2000 yılında Kahire Üniversitesinde Edebiyat Fakültesinde Tarih alanında lisansını tamamladı. Kahire Üniversitesine Tıp alanında doktora için kaydını yaptırdı ancak tekrarlanan tutuklamalar nedeniyle doktorasını tamamlayamadı.

Dr. İsam El-İryan (rahimehullah) davet alanında çalışmalar yürüttü, sendika ve siyasi faaliyetlerde bulundu. Bu bağlamda Mısır Üniversiteleri Öğrencileri Genel Birliği Başkanlığı, Mısır Doktorlar Sendikası Genel Sekreter Yardımcılığı, Mısır Halk Meclisi Üyeliği (1987-1990), Hürriyet ve Adalet Partisi Başkan Yardımcılığı, Mısır İnsan Hakları Örgütü Kurucu Üyeliği, Milli ve İslami Kongre Genel Koordinatörlüğü, Milli Arabi Kongre Üyeliği gibi birçok görevde yer aldı.

Allah (azze ve celle) Dr. İsam El-İryan’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptıkları çalışmalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla, rahmet ve mağfiretle mükafatlandırsın, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini Allah (azze ve celle)’nin emriyle doğruya yönlendiren salih ve ihlaslı kişilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

23 Zilhicce 1441

13 Ağustos 2020

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