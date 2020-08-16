Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Birleşik Arap Emirliği ile Siyonist oluşumlar arasındaki normalleşme anlaşmasıyla alakalı bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1441 Sayılı Açıklama) Birleşik Arap Emirliği İle Siyonistler Arasındaki Normalleşme Anlaşması Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

13 Ağustos 2020 Perşembe günü, Abraham anlaşması çerçevesinde Amerika’nın tertip ve koordinasyonuyla Birleşik Arap Emirliği hükümeti ile Siyonist oluşumlar arasında varılan anlaşma ilan edildi. Söz konusu anlaşma iki taraf arasında ortak işbirliği ve ilişkilerin gelişmesini, İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında Birleşik Arap Emirliği tarafından Filistin topraklarının Siyonist işgalciler için tanınmasını öngörüyor. Bu mesele ise Netenyahu tarafından hemen nefyedilerek Amerika ile yapılan anlaşma kapsamında yerleşimci politikanın devam edeceği ilan edildi.

Söz konusu tamamen normalleşme anlaşması, gerekçesiz olduğu gibi kabul edilir değildir. İşgalciden başkasına herhangi bir faydası yoktur, Filistin meselesine veya Arap dünyasına ya da Müslüman halklara bir katkısı söz konusu değildir. Aksine onlara bir kötülük ulaştıracak ve geleceklerine, şuanlarına ve maslahatlarına zarar verecektir. Çünkü bu anlaşma, işgalcilerin düşmanlıklarına devam etmesi, Filistinli halkın içine sızması, onları cezalandırması, haklarını ayaklar altına alması için büyük bir fırsat vermekte ve Filistinlileri öldürmeye, işkenceye etmeye ve kuşatmaya devam etmek için Siyonistleri cesaretlendirmektedir. Öte yandan bu anlaşma sayesinde ilk kıble olan Mescidi Aksa’ya ulaşma çabalarında, ona karşı planladığı projeleri hayata geçirmede başarılı olacak, geniş yerleşimci projelerini uygulama, Filistin topraklarını gasp etme imkanı elde edecektir. Bu durum karşısında bölgede barış tehlike altına girecek ve bölge halkı bunun ağır yansımalarına maruz kalacaktır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, bu anlaşma karşısındaki üzüntümüzü kaydeder, bu normalleşmeyi reddettiğimizi belirtiriz. Birleşik Arap Emirliğini İslam ümmetinin maslahatını gözetme ve Filistinli halkı Siyonist felaketlerinden koruma vacibinden yola çıkarak bu kararını tekrardan gözden geçirmeye çağırıyoruz. Siyonist işgale karşı haklarını talep eden Filistinli halkın yanında durmanın, bu halkın duruşunu ve sabır ve sebatlarını desteklemenin, Filistin meselesine yardım etmek için Arabi, İslami ve insani olarak beklenen tek yol olduğunu vurguluyoruz. Yoksa bu yol, normalleşme planları değildir. Ki bu normalleşme planları, Siyonist oluşumların lehine yarayacak şekilde Arap-İslam devletleri arasında anlaşmazlıkların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Oysaki bu devletler, varlığını tehdit eden tehlikeyle mücadelede en çok birleşmeye ihtiyaç duymaktadır.

Genel Sekreterlik

24 Zilkade 1441

14 Ağustos 2020

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