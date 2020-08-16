Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyonistlerle Normalleşmeye Karşı Çıktı ve Filistinli Halkın Yanında Yer Almaya Çağırdı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Birleşik Arap Emirliği ile Siyonist oluşumlar arasındaki normalleşme anlaşmasıyla alakalı bir açıklama yayınlayarak söz konusu anlaşmaya karşı çıktı ve Filistinli halkın yanında yer almaya çağrı yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “13 Ağustos 2020 Perşembe günü, Abraham anlaşması çerçevesinde Amerika’nın tertip ve koordinasyonuyla Birleşik Arap Emirliği hükümeti ile Siyonist oluşumlar arasında varılan anlaşma ilan edildi. Söz konusu anlaşma iki taraf arasında ortak işbirliği ve ilişkilerin gelişmesini, İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında Birleşik Arap Emirliği tarafından Filistin topraklarının Siyonist işgalciler için tanınmasını öngörüyor. Bu mesele ise Netenyahu tarafından hemen nefyedilerek Amerika ile yapılan anlaşma kapsamında yerleşimci politikanın devam edeceği ilan edildi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada söz konusu tamamen normalleşme anlaşmasının, gerekçesiz olduğu gibi kabul edilir olmadığı vurgulandı. İşgalciden başkasına herhangi bir faydası olmadığını, Filistin meselesine veya Arap dünyasına ya da Müslüman halklara bir katkısı söz konusu olmadığını, aksine onlara bir kötülük ulaştıracağını ve geleceklerine, şuanlarına ve maslahatlarına zarar verecek olduğunu ifade etti. Söz konusu anlaşmanın, işgalcilerin düşmanlıklarına devam etmesi, Filistinli halkın içine sızması, onları cezalandırması, haklarını ayaklar altına alması için büyük bir fırsat vereceğini ve Filistinlileri öldürmeye, işkenceye etmeye ve kuşatmaya devam etmek için Siyonistleri cesaretlendireceğini belirtti. Irak Müslüman Alimler Heyeti devamında “Öte yandan bu anlaşma sayesinde ilk kıble olan Mescidi Aksa’ya ulaşma çabalarında, ona karşı planladığı projeleri hayata geçirmede başarılı olacak, geniş yerleşimci projelerini uygulama, Filistin topraklarını gasp etme imkanı elde edecektir. Bu durum karşısında bölgede barış tehlike altına girecek ve bölge halkı bunun ağır yansımalarına maruz kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, bu anlaşma karşısındaki üzüntümüzü kaydeder, bu normalleşmeyi reddettiğimizi belirtiriz. Birleşik Arap Emirliğini İslam ümmetinin maslahatını gözetme ve Filistinli halkı Siyonist felaketlerinden koruma vacibinden yola çıkarak bu kararını tekrardan gözden geçirmeye çağırıyoruz. Siyonist işgale karşı haklarını talep eden Filistinli halkın yanında durmanın, bu halkın duruşunu ve sabır ve sebatlarını desteklemenin, Filistin meselesine yardım etmek için Arabi, İslami ve insani olarak beklenen tek yol olduğunu vurguluyoruz. Yoksa bu yol, normalleşme planları değildir. Ki bu normalleşme planları, Siyonist oluşumların lehine yarayacak şekilde Arap-İslam devletleri arasında anlaşmazlıkların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Oysaki bu devletler, varlığını tehdit eden tehlikeyle mücadelede en çok birleşmeye ihtiyaç duymaktadır.”

HEYET Net

5 total views, 5 views today