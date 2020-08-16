Irak’ın Gündeminden (16.08.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Emekli Subay ve Kardeşinin Cesedi Bulundu

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün sabah saatlerinde emekli bir subay ile kardeşinin çürümüş cesedi güvenlik güçleri tarafından evlerinde bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkası kapsamında emekli bir subay ile kardeşinin çürümüş cesedi evlerinde güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve olay yerine gelen ambulans araçlarının cesetleri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiklerini açıkladı.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında bir berber dükkanına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda berberin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Kerkük Şehrinin Batısında İki Ayrı Patlama: 1 Ölü 3 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde meydana gelen iki patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin batısında yer alan Er-Riyad nahiyesine bağlı El-Macid köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda bir sivilin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamaya göre Kerkük şehrinin batısında yer alan Nuveyşin köyü içinde bir patlama bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Salı günü, Kerkük şehrinin batısında yer alan Er-Riyad nahiyesine bağlı El-Macid köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir subayın hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Karma mıntıkasındaki Ebu Sahir caddesinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mekzur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Basra muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Basra şehrinin ortasında yer alan El-Cenine mıntıkasındaki El-Behc caddesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivil aktivistin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Aşiret Çatışması: 2 Ölü 13 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kadın ve 1 çocuğun hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Harise kazasında iki aşiret arasında bugün akşam saatlerinde önce hafif ve orta silahların kullanıldığı, ardından ağır silahların ve havan toplarının kullanıldığı bir çatışma meydana geldi. Söz konusu çatışma sonucunda 1 kadın ve 1 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, çatışmada ölen ve yaralananların genelinin söz konusu çatışmayla bir ilişkilerinin bulunmadığı ve bölgeden geçerken çatışmaya tesadüf ettiklerini açıkladı. Aşiretler arasında meydana gelen çatışmanın şiddetinden dolayı Basra muhafazası ile Başkent Bağdat’ı birbirine bağlayan uluslararası yolun El-Harise kısmının kapatıldığı ifade edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutukladıklarını açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Basra muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Basra şehrinin ortasında yer alan El-Cenine mıntıkasındaki El-Behc caddesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivil aktivistin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine bugün Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Karma mıntıkasındaki Ebu Sahir caddesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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