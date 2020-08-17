Irak’ın Gündeminden (17.08.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Yangın: 2 Ölü 3 Yaralı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Sivil Savunma Müdürlüğüne dayandırdığı haberine göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Azamiye mıntıkasındaki El-Kahire mahallesinde bir binada, sivil savunma talimatlarına uyulmamasından dolayı dün akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı.

Kaynaklar, yangının çıktığı olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerinin yaralı 3 vatandaşı kurtardıktan sonra yangına müdahale ederek yangını söndürdüklerini açıkladı. Öte yandan bir odanın içinde iki cesedin sivil savunma ekipleri tarafından çıkartıldığı belirtildi. Olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkası kapsamında emekli bir subay ile kardeşinin çürümüş cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 176931’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4348 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 176931’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 75 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4216 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19278 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4348 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 485 vaka, Bağdat/Resafe 396 vaka, Bağdat/Kerh 592 vaka, Tıb şehri 67 vaka, Meysan muhafazası 91 vaka, Babil muhafazası 121 vaka, Erbil muhafazası 297 vaka, Necef muhafazası 401 vaka, Süleymaniye muhafazası 106 vaka, Kerbela muhafazası 295 vaka, Vasit muhafazası 176 vaka, Tamim muhafazası 157 vaka, Ninova muhafazası 250 vaka, Zi Kar muhafazası 135 vaka, Diyala muhafazası 95 vaka, Enbar muhafazası 88 vaka, Kadisiye muhafazası 185 vaka, Salahuddin muhafazası 108 vaka, Müsenna muhafazası 169 vaka ve Duhok muhafazası 134 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,183,950’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4216 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 176931, hayatını kaybedenleri sayısı 5860, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 125374’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge Yeni Bir Roket Saldırısına Maruz Kaldı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’ye dün akşam saatlerinde yeni bir roket saldırısı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’deki Milli Güvenlik Danışmanlığı yakınlarına dün akşam saatlerinde bir roket düştü. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan olmadığı gibi herhangi bir maddi hasarın da oluşmadığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Aralarında Irak Hizbullahı’nın da olduğu Iraklı silahlı milislerin, Irak’ta varlık gösteren Amerikalı kuvvetleri hedef alma çerçevesinde son zamanlarda Yeşil Bölge’yi, Bağdat Uluslararası Havaalanını, Et-Taci askeri üssünü hedef alan roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkası kapsamında emekli bir subay ile kardeşinin çürümüş cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Azamiye mıntıkasındaki El-Kahire mahallesinde bir binada, sivil savunma talimatlarına uyulmamasından dolayı büyük bir yangın çıkması sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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