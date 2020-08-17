Irak’ın Öne Çıkan Alimlerinden Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak’ın öne çıkan alimlerinden Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 26 Zilhicce 1441 – 16 Ağustos 2020 Pazar günü 93 yaşında hayata gözlerini kapatan, Irak’ın öne çıkan büyük alimlerinden Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah) 1927 yılında Enbar muhafazasında yer alan Hit şehrinde dünyaya geldi. 1941 yılında Hit şehrindeki dini okullarda ilmi yolculuğuna başladı. Bu şehirde Şeyh Abdulaziz Salim Es-Samarai (rahimehullah)’tan ders aldı ve 1950 yılında ilmi icazetini aldı. Ardından Bağdat’a gitti, Şeyh Kasım El-Kaysi, Şeyh Emcet Ez-Zahavi, Şeyh Abdulkadir El-Hatib, Şeyh Necmuddin El-Vaiz (Allah hepsine rahmet etsin) gibi alimler başta olmak üzere Bağdat’ta birçok büyük alimden ders aldı ve ilmi meclislerde bulundu.

Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah) 1950 yılında Et-Taci dini okulda öğretmen olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Kerh bölgesindeki El-Medeni camiinde, El-Hanini camiinde, Ata camiinde, Asfiye camiinde, El-Vezir camiinde imamlık yaptı. Ardından İslami Terbiye Cemiyetinin okulunda öğretmenlik yaptı. Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah)’ın burada eğitim heyeti üyeleriyle birlikte övülecek bir etkisi ve büyük katkıları söz konusudur. Şöyle ki bu heyet üyelerinin elinden çeşitli alanlarda Irak alimlerinden birçoğu, ilmi olarak öne çıkan şahsiyetler mezun olmuştur. İslami Terbiye dergisinin Fetva bölümünde uzun bir süre editörlük yapmış ve Irak’ın gerek içinde gerekse dışındaki okuyucuların sorularına cevap vermiştir.

Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah) Irak Alimler Birliği’nde faaliyet yürütmüş, ilk alimlerin vefatının ardından söz konusu birliği yönetmiş, uzun bir süre genel sekreterliğini üstlenmiştir. Vakıflar Bakanlığının İlmi Meclisindeki ilmi katkıları övülecek derecede olduğu gibi Bağdat şehrinde ve dışında birçok camiinin inşa edilmesinde katkısı söz konusudur. Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah), Abdulvahhab Es-Samarai, Abdulaziz El-Bedri, İbrahim Münir El-Muderris, Abdulvedud Reşid (Allah hepsine rahmet etsin) gibi alim ve üstatlarla büyük davet çalışmalarına imza atmıştır. Öte yandan Şeyh Yasin Mansur Sadi (rahimehullah) birçok dini ve sosyal faaliyete, toplantıya, kongre ve platforma katılmıştır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Yasin Mansur Sadi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, yaptığı çalışmalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini ilmi ulaştıran, onun konumunu muhafaza eden, onu yüceltmek için çabalayan rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

16 Ağustos 2020

26 Zilhicce 1441

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