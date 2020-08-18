Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Üstat Haris El-Ezdi Konuk Olarak Ağırlandı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi konuk olarak ağırlandı. Üstat Haris El-Ezdi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin resmi gazetesi olan Besair gazetesinin kuruluşunun 17. Yıldönümü münasebetiyle korona virüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle “Besair, Başlangıç, Nitelik ve Belgeleme” adını taşıyan bir seminer verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi seminerine Besair gazetesinin niteliklerini ele alarak başladı ve şunları söyledi: “Besair gazetesi kelimedir. Kelimenin kuvveti, ne kadar katı görünürse görünsün batılın safını rahatsız eder. Besair görüş gazetesidir. Görüş gazetesinin görevi, gerçeği ortaya çıkartmak ve bilinç yaymaktır. 17 yıl boyunca Besair gazetesi, hak yolunda okurlarını aydınlatan bir meşale oldu ve olmaya da devam ediyor. Besair gazeteciliktir. Adaleti gerçekleştirmek, insan hakları ihlallerini belgelemek, raporlar hazırlamak, görgü tanıkların açıklamalarıyla belgelenmiş profesyonel soruşturmalar hazırlamak öncelikleri arasındadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi daha sonra Besair gazetesinin aşamalarını açıklayarak şunları söyledi: “Besair gazetesi büyük bir fikirle Bağdat banliyölerinde küçük bir odada başladı. Tedavi eden bir haykırış, muhalefet kelimesinin başlamasının bir desturuydu. Daha sonra Iraklıların üzerine anın gerekliliği olan yazılarını yazmak için Azamiye mıntıkasına geçti. İlk kurulduğundan itibaren mananın zarafeti, yapının gücü, çağrıların cesaretiyle bir aydınlık oldu ve olmaya devam ediyor. Sonra Ümmül Kura camiinde diğer bir aşama başladı. Hayatın tüm alanları kapsayacak şekilde güçlü bir yolculuk oluşturmak için sayfaları tamamlandı ve kemale erdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi daha sonra sayfalarının, konularının, her sayfanın özelliklerinin, gazete yayınlanan konuların tasvirini yaptıktan sonra bu yıl kuruluşunun yıldönümünde bazı yazarların Besair gazetesinin görüş ve hedeflerini ifade eden makaleleriyle söz konusu yıldönümü kutladıklarını ifade etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi bu yıl Besair gazetesinin yıldönümü kutlamasının sloganının “Besair Belgeleme Cesareti” olduğunu hatırlattıktan sonra bu sloganın seçilmesinin sebebini şöyle açıkladı: “Çünkü Iraklı halkını bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Hak, zaman aşımına uğramakla yok olmaz. Belgeleme kültürü, dikkatli olmayı gerektirmektedir. Hakkını terk etmek ve sana karşı işlenen insan hakları ihlallerini belgelememek şan ve gurur değildir. Belgeleme işleminin özeti sana karşı işlenen suçları ve hakkını belgelemekten ibarettir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi daha sonra kurulduğundan itibaren Besair gazetesinin belgelediği konulara değinerek şunları söyledi: “Besair gazetesi, işgal suçunu, işgalin işlediği insan hakları ihlallerini belgelediği gibi işgale karşı başlatılan direnişin çabalarını, başarılarını da belgeledi. Direnişin hedeflerini açıkladı, insanlara direniş fıkhını yaydı, direnişin özgürlük ve saygınlığın tek yolu olduğunu açıkladı. Aynı şekilde işgalin suçlarını, insan hakları ihlallerini, masum insanları tutuklamalarını, onlara işkence yapılmasını, sivilleri katletmelerini, Abir El-Cenabi cinayetini, Yeni Bağdat’ta çocukların öldürülmesini, Hadise’deki cinayetleri ve gazetenin arşivinde bulunan diğer olayları gözlemledi ve belgeledi. Belki de bunların en önemlisi sadece Iraklı oldukları için onlara karşı intikam içgüdüsüyle hareket eden mezhepçi milislerin ve partilerin suçlarını ve cezalandırmalarını belgelemesidir. Besair gazetesi milislerin hakimiyet kurduğu bu dönemin şahidi olması için bunları hepsini belgelemiştir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi son olarak şunları açıkladı: “17 yıl geçti ve Besair gazetesi Amerika ve İran’ın planları doğrultusunda Irak topraklarında düzenlenen suç projelerine karşı durmaya devam ediyor. Iraklılar en büyük felaketlerle boğuşuyor. Ancak bizim bugün tek tesellimiz, Iraklı halkın tutunduğu bilincin olgunlaşması ve mezhep temelli ifadelere kulak vermemesidir. Hatta Irak sesini etkileme bağlamında Irak’ı parçalamak için gücünü parçalanmadan alan anlaşamayan seslere de itibar etmemektedir. Besair gazetesi ilk gününden itibaren işgale karşı durmaktadır. Hatta işgalin safında yer alanlar tarafından Besair gazetesi pusulasını kaybetti, mezhep temelli hareket ediyor gibi eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak bu sesler, amacına ulaşamadan yok oldu ve Irak sahasında Besair gazetesinin belgelediği Irak halkının sesinden başka bir şey kalmadı.”

HEYET Net

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