Irak’ın Gündeminden (18.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 180133’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3202 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 180133’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3571 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19278 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3202 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 228 vaka, Bağdat/Resafe 383 vaka, Bağdat/Kerh 130 vaka, Tıb şehri 71 vaka, Meysan muhafazası 142 vaka, Babil muhafazası 319 vaka, Erbil muhafazası 213 vaka, Necef muhafazası 174 vaka, Süleymaniye muhafazası 134 vaka, Kerbela muhafazası 243 vaka, Vasit muhafazası 207 vaka, Tamim muhafazası 106 vaka, Ninova muhafazası 74 vaka, Zi Kar muhafazası 133 vaka, Diyala muhafazası 137 vaka, Enbar muhafazası 136 vaka, Kadisiye muhafazası 56 vaka, Salahuddin muhafazası 73 vaka, Müsenna muhafazası 127 vaka ve Duhok muhafazası 116 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,183,950’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 94 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3571 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 180133, hayatını kaybedenleri sayısı 5954, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 128945’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak’ta Sivil Aktivistleri Hedef Alan Saldırılar Devam Ediyor: 2 Sivil Aktiviste Suikast Girişimi

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinde yer alan mıntıkalardan birinde dün akşam saatlerinde 2 sivil aktivistin kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen suikast girişimi sonucunda yaralandıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümetin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Basra şehrinde yer alan mıntıkalardan birinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Ludya Reymun ve Abbas Subhi adlı sivil aktivistlere silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivil aktivistlerin ağır yaralandıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu suikastın düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat ve Irak’ın diğer muhafazalarının tanık olduğu barışçıl halk gösterilerine katılan sivil aktivistleri hedef alan saldırılar ülkede devam ediyor. Hükümetten ise bu suçlar hakkında herhangi bir açıklama gelmediği gibi bu suçlar için kurulan komisyon sürdürdüğü şeyler kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Basra muhafazasının dün aynı şekilde valinin evinin yakınlarında aktivitslerin ve göstericilerin katillerinin açıklanmasını isteyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmasına tanık olduğu biliniyor. Protestocuların gösteri düzenlemesinin altında geçtiğimiz Cuma günü kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tahsin Usame adlı sivil aktivisin öldürülmesi yatıyor.

Nasiriye Hapishanesinde İşkence Sonucu 1 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Irak hükümet hapishanelerinde mahkum ve tutukluların maruz kaldığı çeşitli işkenceler sonucunda Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrindeki merkez hapishanede bir tutuklunun gördüğü işkence ve tıbbi ihmal sonucunda dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Nasiriye Merkezi Hapishanesinde Cuma Casim Uveyd El-Mahlavi adındaki tutuklunun gördüğü işkence ve tıbbi ihmal sonucunda hayatını kaybettiği vurgulandı.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi, söz konusu kişinin Enbar muhafazasından olduğunu ve 2 aydan beri cezası bitmiş olmasına rağmen serbest bırakılmadığını açıkladı. Öte yandan yakınları ise cesedi teslim aldıklarında işkence izlerine rastladıklarını vurguladı.

Onlarca masum tutuklunun, hapishane yönetimleri tarafından uygulanan vahşi işkenceler ve insan hakları ihlali, özellikle hasta olanların ihmal edilmesi ve gerekli ilaçların sağlanmaması sonucunda bu hapishanelerde hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir.

Kerbela’da bir eve silahlı saldırı

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinde yer alan bir mıntıkada bir eve dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı soygun sonucunda soyguncuların evde bulunan yüklü miktarda para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinde yer alan Seyf Sad mıntıkası kapsamında bir eve dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evdeki insanları bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

HEYET Net

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