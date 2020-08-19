Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Diyala muhafazasında yer alan Musab Bin Umeyr Camii katliamından sorumlu olan kişilerin serbest bırakılması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1442 Sayılı Açıklama) Diyala Muhafazasındaki Musab Bin Umeyr Camii Katliamının Sorumlularının Serbest Bırakılmaları Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

30 Haziran 2020’de Federal Temyiz Mahkemesi, Diyala muhafazasında yer alan Hamrin mıntıkasındaki Beni Veys köyündeki Musab bin Umeyr camii katliamını işleyen, Cuma namazını eda edenler arasından 70’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir grup milisin serbest bırakılması hükmünü yayınladı. Bu kişilerin, görgü tanıklarının açıklamalarıyla ve 22 Ağustos 2014’de camide namaz kılanları hedef alarak işledikleri bu katliamdan sorumlu olduklarını yargı önünde itiraf etmeleriyle kesin bir şekilde bu terör olayından sorumlu oldukları sabit olmalarına rağmen bu katiller hakkında af kararı çıkartıldı ve seri bir şekilde bu karar hayata geçirildi.

Resafe Ceza Mahkemesinin 13 Nisan 2015’de bu katliamdan sorumlu bazı kişilere, yargı karşısında suçlarını itiraf etmelerinden, bölge halkından ve saldırıdan kurtulanlardan bazı görgü tanıklarının tanıklıklarından dolayı idam hükmü yayınladığı ve suçlu kişilerin belli olmasına rağmen Federal Temyiz Mahkemesinin bu kişiler hakkında verilen tüm kararları iptal ettiği ve soruşturmanın tekrardan yapılması kararını verdiği biliniyor. Dava, 07 Ocak 2020’de suçluların suçlarını onayan Merkezi Ceza Mahkemesine yönlendirildi. Ancak işlenen bu suçun sabitliğini, onlarca kişinin öldüürlmesini gösteren delillere kayıtsız kalınarak idam cezası müebbet cezasına çevrildi.

Suçlular hakkında karar yayınlanmasına rağmen buna müdahale edildi, üstünü örtmek ve suçlanmalarına engel olmak için milislerin liderleri açısından bu suça katılanların sayısı ekseninde iki aşamada hafifletildi. Ancak ne var ki Temyiz Mahkemesi tüm önceki hukuki kararlara muhalefet ederek bunları ilga etti, işledikleri bu suçtan beraatlerine karar verdi, suçluların itiraflarını ve saldırıdan kurtulan kişileri görgü tanıklıklarını kabul etmedi ve bu kişilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Temyiz Mahkemesinin, görgü tanıklarının tanıklıkları ve suçu işleyenlerin itirafları ile kesin delillerin varlığına rağmen yürekleri titreten bu vahşi katliamdan sorumlu olanları temize çıkarması, Irak’taki yargının nasıl kötü bir hale ulaştığını vurgulamakta, siyasilerin ve milis liderlerinin bu alanda istediklerini yapma gücünün boyutlarını göstermekte, işkence, ikrah ve pazarlıkla alınan ve hiçbir müracaatta bulunmadan Temyiz mahkemesi tarafından onaylanan itiraflar aracılığıyla mezhep temelli faktörler ekseninde tutuklanan kimseler hakkında Irak’taki çeşitli mahkemeler tarafından yayınlanan masum insanlara yönelik binlerce idam ve müebbet cezalarının hakikatini ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan görgü tanıklarının tanıklıkları, karine ve delillerle suçlanan milislerden ve hakim partilerden suçlular serbest bırakılmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, suçluların temize çıkartılması, masum insanların ise suçlu kabul edilmesi gibi Irak mahkemelerinde yaşanan bu durumların, Iraklıların kanlarını hafife alan kimselerden hastalıklı nefislere sahip kişilerin istekleriyle dolu hükümet politikası olduğunu vurguluyor, Iraklılara ve hak ve hukuklarına yönelik bu suçların, katliamların, mahkeme kararlarının buzdağının görünen kısmı olduğuna, gizlenenlerin görülenlerden çok daha büyük olduğuna dikkat çekiyoruz. Tüm bunlar, milisler ile hükümet arasındaki iş birlik ve koordinasyonu, onların yargı kurumları üstündeki hakimiyetini, Iraklı halka karşı işledikleri suçlara devam ettiklerini göstermektedir.

Genel Sekreterlik

28 Zilhicce 1441

18 Ağustos 2020

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