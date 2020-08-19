Irak’ın Gündeminden (19.08.2020)

Nasiriye Şehrinin Ortasında Patlama: 1 Kişi Yaralandı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün ikindi saatlerinde bir aracın altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Habubi meydanı yakınlarındaki El-Hadarat köprüsü yakınlarında bir aracın altına tuzaklanan bomba dün ikindi saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda 1 kişinin yaralandığı ve araçta ve yakın mesafedeki araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Zi Kar muhafazasının dün, Nasiriye şehrinin güneyinde yer alan İskan Sinai mahallesinden bir grup göstericinin ana yolu kapatarak kamu hizmetlerindeki kötüleşmeyi protesto etmelerine tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 184709’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4576 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 184709’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2895 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20772 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4576 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 498 vaka, Bağdat/Resafe 423 vaka, Bağdat/Kerh 861 vaka, Tıb şehri 104 vaka, Meysan muhafazası 186 vaka, Babil muhafazası 135 vaka, Erbil muhafazası 214 vaka, Necef muhafazası 99 vaka, Süleymaniye muhafazası 251 vaka, Kerbela muhafazası 235 vaka, Vasit muhafazası 287 vaka, Tamim muhafazası 140 vaka, Ninova muhafazası 104 vaka, Zi Kar muhafazası 153 vaka, Diyala muhafazası 147 vaka, Enbar muhafazası 145 vaka, Kadisiye muhafazası 135 vaka, Salahuddin muhafazası 36 vaka, Müsenna muhafazası 182 vaka ve Duhok muhafazası 153 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,325,103’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2895 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 184709, hayatını kaybedenleri sayısı 6036, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 131840’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Ortasında Silahlı Soygun

Başkent Bağdat’ın merkezinde yer alan bir mıntıkada bir eve dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı soygun sonucunda soyguncuların evde bulunan yüklü miktarda para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Aleviye mıntıkası kapsamında bir eve dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evdeki insanları bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

HEYET Net

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