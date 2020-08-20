Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Yeni Hicri Yıl Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, yeni hicri yılının gelmesi münasebetiyle sabır ve sebat ehli Iraklıların ve doğusuyla batısıyla tüm Müslümanların yeni yılını kutlayan bir açıklama yaptı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan tebrik açıklamasında şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak, tüm halklar için Müslümanların hayır ve barışta önderlik ettiği yeni hicri yılın gelmesi; hak, adalet, eşitliğin uygulanması, insanın saygınlığını koruyan insani ve ahlaki ilkelerin derinleşmesi için Allah (azze ve celle)’nin yeryüzünde yayılmasını istediği İslam davetinin yolculuğunun başlangıç noktası sayılan Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hicretinin yıldönümü olması münasebetiyle Iraklıların ve doğusuyla batısıyla tüm Müslümanların yeni yılını kutlarız.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bu münasebetle Allah (azze ve celle)’ye Müslümanlara sağlık ve saadet vermesini, yeni yılın Allah’ın kullarına nimetlerinin feyziyle dolup taşmasını, İslam ümmetinin arzuladığı izzet, yüceliğin gerçekleşmesini, varlığını, şu anını ve geleceğini hedef alan sert saldırılara maruz kalan İslam ümmetinin tamamını kurtuluşla nimetlendirmesini, Iraklıların istediği özgürlük, adalet, eşitlik, saygın bir hayat dinamiklerini gerçekleştirmesini, tutukluları özgürlükle nimetlendirmesini, ülkenin içinde veya dışında yıllardır çeşitli yorgunluklarla, gurbet hayatıyla boğuşan, en zor koşullarla mücadele eden göçmen ve muhacirleri salim bir şekilde evlerine dönmelerini, tüm dünya halklarını korona virüs tehlikesinden korumasını niyaz ettiğini açıklamada belirtti.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti her türlü zorluğa sabreden, tahammül eden Irak halkını, içinde bulundukları bu zorlu süreci aşmak, Allah (azze ve celle)’nin sabreden kullarına vadettiği vaat ile zafer elde etmek için yaralarının ve acılarının üstüne çıkmaya, dayanışma ve birlik içinde olmaya, işgal hükümetlerinden bir hayır beklememeye çağrı yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şunlar denildi: “Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, ilkelerine vefalı kalacağı, Iraklıların haklarını ve saygın yaşamlarını savunacağı, Iraklı halkı kuşatan bütün entrikalara karşı koyacağı, zalimlerin zulmünden ve despotların istibdadından tüm halkların ve ülkenin kurtulması için gayret göstereceği yönünde Allah (azze ve celle)’ye verdikleri ahitlerini bir kez daha yenilemektedir. Bunu kim kötü görüyorsa görsün kimse iyi buluyorsa iyi bulsun. Asıl olan Allah (azze ve celle)’den korkmak ve onun rızasına ulaşmak için çabalamak, Irak ve İslam ümmetine karşı doğru olmaktır.”

HEYET Net

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