Irak’ın Gündeminden (20.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 188802’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4093 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 188802’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 85 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2529 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20356 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4093 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 492 vaka, Bağdat/Resafe 444 vaka, Bağdat/Kerh 355 vaka, Tıb şehri 104 vaka, Meysan muhafazası 175 vaka, Babil muhafazası 210 vaka, Erbil muhafazası 157 vaka, Necef muhafazası 265 vaka, Süleymaniye muhafazası 150 vaka, Kerbela muhafazası 218 vaka, Vasit muhafazası 264 vaka, Tamim muhafazası 148 vaka, Ninova muhafazası 87 vaka, Zi Kar muhafazası 217 vaka, Diyala muhafazası 193 vaka, Enbar muhafazası 134 vaka, Kadisiye muhafazası 130 vaka, Salahuddin muhafazası 36 vaka, Müsenna muhafazası 178 vaka ve Duhok muhafazası 136 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,325,103’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 85 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2529 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 188802, hayatını kaybedenleri sayısı 6121, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 134369’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Basra Şehrinin Ortasında 4 Kadına Silahlı Saldırı Düzenlendi: 2 Ölü 2 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde içerisinde 4 kadının bulunduğu bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda kadınlardan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasındaki ticari bir nokta yakınlarında 4 kadının içinde bulunduğu bir araca dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer ikisinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının geçtiğimiz Pazartesi günü, silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 sivil aktivistin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Tikrit Şehrinde Silahlı Saldırı ve Patlama: 2 Ölü 3 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneydoğusunda bugün sabah saatlerinde güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve ardından meydana gelen patlama sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneydoğusunda yer alan Seyyid İbrahim türbesi yakınlarındaki güvenlik noktasına bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı öncesinde Seyyid İbrahim Türbesi yakınlarında bir patlama da meydana gelmişti. Söz konusu patlama ve silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve biri güvenlik görevlisi 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Salahuddin muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra şehrine bağlı Mekişife mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 5 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor.

Musul Şehrinin Güneyindeki Patlamada 1 Sivil Ağır Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan habere göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura mıntıkasında bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin batısında yer alan Kadim Musul’da 2 cesedin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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