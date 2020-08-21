Irak’ın Gündeminden (21.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 192797’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3995 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 192797’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 87 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2831 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 23268 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3995 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 467 vaka, Bağdat/Resafe 523 vaka, Bağdat/Kerh 189 vaka, Tıb şehri 124 vaka, Meysan muhafazası 145 vaka, Babil muhafazası 150 vaka, Erbil muhafazası 181 vaka, Necef muhafazası 157 vaka, Süleymaniye muhafazası 159 vaka, Kerbela muhafazası 278 vaka, Vasit muhafazası 236 vaka, Tamim muhafazası 213 vaka, Ninova muhafazası 363 vaka, Zi Kar muhafazası 188 vaka, Diyala muhafazası 80 vaka, Enbar muhafazası 102 vaka, Kadisiye muhafazası 97 vaka, Salahuddin muhafazası 27 vaka, Müsenna muhafazası 173 vaka ve Duhok muhafazası 143 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,368,727’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 87 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25831 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 192797, hayatını kaybedenleri sayısı 6208, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 137200’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ta Bir Ev Hedef Alındı: 1 Yaralı

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda dün akşam saatlerinde kan davası dolayısıyla bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir vatandaşın yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehravan mıntıkasında kan davası dolayısıyla dün akşam saatlerinde bir eve saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda bir vatandaşın sırtından ağır yaralandığı ve çevrede maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin ortasında yer alan Aleviye mıntıkası kapsamında bir eve silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evdeki insanları bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karışmalarına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Azamiye mıntıkasındaki El-Kahire mahallesinde bir binada, sivil savunma talimatlarına uyulmamasından dolayı büyük bir yangın çıkması sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hille Şehrinin Güneyinde Sivil Aktivistlere Suikast Girişimi

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde 3 sivil aktivistin bulunduğu araca kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin güneyinde yer alan, şehri Kasım nahiyesine bağlayan anayolda Muhammed Cabir, Adnan Gahhar, Muhammed Mansuri adlı 3 aktivistin bulunduğu araca dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Başkent Bağdat ve Irak’ın diğer muhafazalarının tanık olduğu barışçıl halk gösterilerine katılan sivil aktivistleri hedef alan saldırılar ülkede devam ediyor. Hükümetten ise bu suçlar hakkında herhangi bir açıklama gelmediği gibi bu suçlar için kurulan komisyon sürdürdüğü şeyler kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın güneyinde bugün öğle saatlerinde uluslararası koalisyon güçleriyle anlaşmalı bir şirkete bağlı aracı hedef alan patlama sonucunda araç şoförünün hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde Uveyric mıntıkasında bir yola tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde söz konusu araç yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda araç şoförünün hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiklerini bildirdi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin ortasında yer alan Aleviye mıntıkası kapsamında bir eve silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evdeki insanları bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karışmalarına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Azamiye mıntıkasındaki El-Kahire mahallesinde bir binada, sivil savunma talimatlarına uyulmamasından dolayı büyük bir yangın çıkması sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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