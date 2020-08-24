Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, göstericilerin hedef alınması ve aktivistlerin suikasta uğraması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1443 Sayılı Açıklama) Göstericilerin Hedef Alınması ve Aktivistlerin Suikasta Uğraması Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Uzun süreden beri Irak, ülkede değişimi ve mevcut sistemin düşmesini talep eden gösterilere katılan aktivitsleri hedef alan sistematik suikastlara tanık olmaktadır. Son günlerde başta Bağdat, Basra ve Nasiriye şehirleri olmak üzere ülkede öne çıkan aktivitslerin hedef alınması, tehlikeli bir şekilde suikasta uğramaları ivme kazandı. Şöyle ki, 17 Ağustos 2020’de Yasir Kazım adlı bir aktivist Bağdat’ta, 14 Ağustos 2020’de Tahsin Usame adlı bir aktivist Basra’da, 20 Ağustos 2020’de Reham Yakup adlı bir aktivist Basra’da suikasta uğradı ve diğer 6 aktivist de hedef alındı. Öte yandan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Habubi meydanında bir patlama meydana geldi ve göstericilerden bazılarının yaralandığı bildirildi. Irak’ın özgür sesini kısmak için aktivistleri hedef alan bu sistematik suikastların sorumlusu olarak hükümet kuvvetleri ile İran’a bağlı mezhepçi milisler suçlanıyor.

Irak Başbakanının ABD ziyaretinden ve önceki Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’nin göstericilerin katledilmesine teşvik eden açıklamalarından sonra suikast operasyonları dikkat çeker bir şekilde arttı. Bu durum, aktivistlerin öldürülmesi noktasında yaşanan şeylerin otoriter kanatların arasındaki çatışma ve aralarındaki kan mesajları bağlamında gerçekleştiğine işaret etmektedir. Iraklıların canına karşılık Irak’ta hakimiyeti kurma ve nüfuzlarını arttırma amacı gütmektedirler.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, sivil aktivistlerin hedef alınmasını, onların seslerini kısma çabalarını, onlara karşı işlenen suçları örtme girişimlerini, önceki suçları ve katliamları bildirme ve barışçıl göstericilere yönelik devam eden tehditleri sürdüren suçluların adalet karşısına çıkartma vaatlerinin yerine getirilmemesini şiddetle kınıyoruz. Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak kan dökülmesi ve canların alınması için gerekli atmosferi oluşturan hükümeti sorumlu tutuyoruz. Iraklı halk hakkında hükümet kuvvetlerinin ve onların desteklediği mezhepçi milislerin işlediği bunca suç karşısında bu durum Iraklı halk için şaşırtıcı bir durum değildir.

Genel Sekreterlik

3 Muharrem 1442

22 Ağustos 2020

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