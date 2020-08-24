Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 4 Muharrem 1442 – 23 Ağustos 2020 Pazar günü 63 yaşında hayata gözlerini kapatan Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) 1957 yılında Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimine burada başladı ve lisansını Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili bölümünde tamamladı. 1986 yılında aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. Tezi “El-Burhan Fi Ulumi’l Kuran – Dirasetun Tahliliyetun” adını taşımaktaydı. Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) daha sonra “Et-Takyid bit Tevabi Fil Kurani Kerim” adlı teziyle 1996 yılında aynı fakültede doktorasını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah)’ın Enbar Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştığı, daha sonra Felluce Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesinde görev aldığı vurgulandı. Aynı şekilde El-Karma kazasındaki Er-Rifai camiinde hatiplik yaptığı gibi İslami davet çalışmalarında da aktif bir sima olduğuna dikkat çekildi. Etkili vaazlerinden, İslami davetteki yumuşak üslubundan, camilerdeki etkili seminerlerinden dolayı Felluce şehrinde ve El-Karma kazasında sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunun altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) iyi bir şair ve edebiyatçı olarak bilinirdi. Birçok ilmi ve edebi kitaplara katılımı söz konusudur. Kitap ve telif çalışmalarında da yer alan Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah)’ın en dikkat çeken eserleri şunlardır: ‘Kul ve La Tekul Fil Kuran ve Sunne ve Makalatul Lugaviyyin, Tevcihatu’s Savi Li Dakaik İhtiyarat El-Celaleyn El-Lugaviyye, Eseru Kıyası Eş-Şebh Fil Fiili Mudari’”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptıkları şeylerden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, geniş cennetlerine yerleştirsin, yakınlarına, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini ilmi tebliğ eden, değerini koruyan ve onu yüceltmek için çabalayan rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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