Irak’ın Gündeminden (24.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 204341’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3291 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 204341’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 75 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3069 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19679 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3291 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 330 vaka, Bağdat/Resafe 527 vaka, Bağdat/Kerh 185 vaka, Tıb şehri 54 vaka, Meysan muhafazası 132 vaka, Babil muhafazası 48 vaka, Erbil muhafazası 194 vaka, Necef muhafazası 207 vaka, Süleymaniye muhafazası 140 vaka, Kerbela muhafazası 221 vaka, Vasit muhafazası 146 vaka, Tamim muhafazası 96 vaka, Ninova muhafazası 128 vaka, Zi Kar muhafazası 199 vaka, Diyala muhafazası 148 vaka, Enbar muhafazası 97 vaka, Kadisiye muhafazası 125 vaka, Salahuddin muhafazası 47 vaka, Müsenna muhafazası 78 vaka ve Duhok muhafazası 189 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,368,727’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3069 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 204341, hayatını kaybedenleri sayısı 6428, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 146409’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Tamim ve Zi Kar Muhafazalarında İki Farklı Olay: 15 Ölü veya Yaralı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrine bağlı bir kazada dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret çatışması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin doğusunda meydana gelen patlama sonucunda 7 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrine bağlı Karma Beni Said kazasında dün akşam saatlerinde bir aşiret çatışması meydana geldi. Söz konusu çatışma sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutukladıklarını açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Diğer yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin doğusunda yer alan Kadisiye mahallesinde Aşura yıldönümü için kurulan çadırının yakınlarında bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 7 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Güneyinde Polis Kuvvetleri Hedef Alındı: 2 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde hükümet polisinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesine bağlı El-Azbe köyünde bir yol kenarına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde polis kuvvetlerinin devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Babil Muhafazasında Boğularak Hayatını Kaybeden Vatandaşın Cesedi Bulundu

Babil muhafazasında yer alan Huseyniye nehrinde boğularak hayatını kaybeden bir vatandaşın cesedi bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre polis kuvvetlerine bağlı dalgıçlar bugün öğle saatlerinde söz konusu Huseyniye nehrinde birkaç saatlik arama çalışmalarının ardından boğularak hayatını kaybeden vatandaşın cesedini buldu.

Kaynaklar, söz konusu olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden vatandaşın cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek için adli tıpa naklettiğini ve güvenlik güçlerinin halkı bir kez daha güvenlik şartları tamamlanmadan yüzme işleminden uzak durmaları yönünde uyardığını açıkladı.

Amara Şehrinin Ortasında Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün ikindi saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin ortasında Meysan Mahkemesinden bugün ikindi saatlerinde çıkan 3 kişiye motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi. Yapılan ilk araştırmaların saldırının altında kan davası olduğunu gösterdiği gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Amerika tarafından 2003 yılında işgal edilmesinden itibaren her alanda birçok felakete, sorun ve probleme tanık olmasına rağmen Diyala muhafazasının her gün yaşadığı problemler halkın korku ve endişe yaşamasına neden olmaktadır. Bölge halkı bu olaylardan, muhafazadaki tüm bölgeleri ele geçirmeye çalışan, İran’ın çıkarları için demografik değişim sağlamaya çalışan mezhepçi milisleri sorumlu tutmaktadır.

HEYET Net

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