Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan taziye açıklaması şu şekilde:

Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 4 Muharrem 1442 – 23 Ağustos 2020 Pazar günü 63 yaşında hayata gözlerini kapatan Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) 1957 yılında Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimine burada başladı ve lisansını Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili bölümünde tamamladı. 1986 yılında aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. Tezi “El-Burhan Fi Ulumi’l Kuran – Dirasetun Tahliliyetun” adını taşımaktaydı. Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) daha sonra “Et-Takyid bit Tevabi Fil Kurani Kerim” adlı teziyle 1996 yılında aynı fakültede doktorasını tamamladı.

Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) Enbar Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Felluce Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesinde görev aldı. Aynı şekilde El-Karma kazasındaki Er-Rifai camiinde hatiplik yaptığı gibi İslami davet çalışmalarında da aktif bir simaydı. Etkili vaazlerinden, İslami davetteki yumuşak üslubundan, camilerdeki etkili seminerlerinden dolayı Felluce şehrinde ve El-Karma kazasında sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.

Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah) iyi bir şair ve edebiyatçı olarak bilinirdi. Birçok ilmi ve edebi kitaplara katılımı söz konusudur. Kitap ve telif çalışmalarında da yer alan Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani (rahimehullah)’ın en dikkat çeken eserleri şunlardır: “Kul ve La Tekul Fil Kuran ve Sunne ve Makalatul Lugaviyyin, Tevcihatu’s Savi Li Dakaik İhtiyarat El-Celaleyn El-Lugaviyye, Eseru Kıyası Eş-Şebh Fil Fiili Mudari”

Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Şakir Şinyar Bedevi El-Alvani’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptıkları şeylerden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, geniş cennetlerine yerleştirsin, yakınlarına, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini ilmi tebliğ eden, değerini koruyan ve onu yüceltmek için çabalayan rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

4 Muharrem 1442

23 Ağustos 2020

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