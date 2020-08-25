Irak’ın Gündeminden (25.08.2020)

Çiftiler İran’dan Zirai Ürün İthal Edilmesini Protesto Etti

Süleymaniye muhafazasında yer alan Bincevin kazasındaki onlarca çiftçi, dün akşam saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin İran’dan domates ithal etmeye devam etmesini protesto etmek için gösteri düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Süleymaniye muhafazasında yer alan Bincevin kazasında onlarca öfkeli çiftçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin İran’dan domates ithal etmeye devam etmesini protesto etmek için dün akşama doğru ürettikleri domatesleri caddeye döktü.

Haber ajansları çiftçilerden birinin şu sözlerine yer verdi: “Maalesef bizler birkaç defa protesto ettiğimizi ifade ettik ve yönetimden yerel üreticileri korumalarını talep etti. Ancak hiçbir fayda görmedik. İlgili kesimler, yerel üretimi desteklemek için yaz ayı boyunca zirai ürünlerin ithalat yollarını kapatması gerekmektedir.”

Musab bin Umeyr Camii Katliamı Kurbanlarının Ailelerinin Evleri Havan Toplarıyla Hedef Alındı

Diyala muhafazasında Musab bin Umeyr camii katliamının kurbanlarının ailelerinin evleri dün akşam saatlerinde havan topu saldırılarına maruz kaldıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan habere göre Musab bin Umeyr camii katliamının vuku bulduğu Diyala muhafazasındaki Beni Veys köyüne dün akşam saatlerinde havan toplarıyla saldırı düzenlendi. Bu olay, söz konusu katliamın kurbanlarının kanlarının ayaklar altına alındığına, konunun alevlendirilmemesi için köy halkından yaşayanların seslerini kısma girişi olduğuna delil olarak yorumlandı.

Bu bağlamda hükümet yetkilileri, Irak’taki tüm muhafazalarda vatandaşlara insaf edilmesine, önceden de şimdi de bu insanları hedef alanların ortaya çıkartılmasına çağrıldı. Diyala muhafazasında onun üstünde katliamın meydana geldiği ve bu katliamlarda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği belirtilirken soruşturma komisyonların hala katillerin kimliğini açığa çıkartmadığı ifade edildi.

30 Haziran 2020’de Federal Temyiz Mahkemesi, Diyala muhafazasında yer alan Hamrin mıntıkasındaki Beni Veys köyündeki Musab bin Umeyr camii katliamını işleyen, Cuma namazını eda edenler arasından 70’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir grup milisin serbest bırakılması hükmünü yayınladı. Bu kişilerin, görgü tanıklarının açıklamalarıyla ve 22 Ağustos 2014’de camide namaz kılanları hedef alarak işledikleri bu katliamdan sorumlu olduklarını yargı önünde itiraf etmeleriyle kesin bir şekilde bu terör olayından sorumlu oldukları sabit olmalarına rağmen bu katiller hakkında af kararı çıkartıldı ve seri bir şekilde bu karar hayata geçirildi.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Güvenlik Noktası Hedef Alındı: 3 Ölü veya Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasına bağlı Tel Gayde köyünde hükümetin güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 207985’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3644 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 207985’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3980 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 24039 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3644 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 91 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3980 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 207985, hayatını kaybedenleri sayısı 6519, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 150389’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Köylerinden Birinde 3 Vatandaş Kaçırıldı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin köylerinden birinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 vatandaşın kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Karah Tebeh nahiyesi yakınlarında Sefafe köyünde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı kişilerin 3 vatandaşı kaçırarak kayıplara karıştığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasının çevresinde hükümetin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Musab bin Umeyr camii katliamının vuku bulduğu Diyala muhafazasındaki Beni Veys köyüne havan toplarıyla saldırı düzenlenmesine tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Batısında Aşiret Çatışması: 5 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin batısında bugün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin batısında yer alan El-Katun mıntıkasında iki aşiret arasında bugün akşam saatlerinde çatışma meydana geldi. Söz konusu silahlı çatışma sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutukladıklarını açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Musab bin Umeyr camii katliamının vuku bulduğu Diyala muhafazasındaki Beni Veys köyüne havan toplarıyla saldırı düzenlenmesine tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün akşam saatlerinde güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hükümet askerlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresinde hükümetin güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Musab bin Umeyr camii katliamının vuku bulduğu Diyala muhafazasındaki Beni Veys köyüne havan toplarıyla saldırı düzenlenmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Karah Tebeh nahiyesi yakınlarında Sefafe köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ve söz konusu silahlı kişilerin 3 vatandaşı kaçırarak kayıplara karıştığı gelen bilgiler arasında.

Heyet Net

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