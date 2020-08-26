Irak’ın Gündeminden (26.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 211947’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3962 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 211947’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3372 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 24522 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3962 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 392 vaka, Bağdat/Resafe 487 vaka, Bağdat/Kerh 249 vaka, Tıb şehri 93 vaka, Meysan muhafazası 156 vaka, Babil muhafazası 133 vaka, Erbil muhafazası 343 vaka, Necef muhafazası 121 vaka, Süleymaniye muhafazası 140 vaka, Kerbela muhafazası 239 vaka, Vasit muhafazası 246 vaka, Tamim muhafazası 238 vaka, Ninova muhafazası 251 vaka, Zi Kar muhafazası 253 vaka, Diyala muhafazası 104 vaka, Enbar muhafazası 83 vaka, Kadisiye muhafazası 141 vaka, Salahuddin muhafazası 46 vaka, Müsenna muhafazası 53 vaka ve Duhok muhafazası 194 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,482,187’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3372 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 211947, hayatını kaybedenleri sayısı 6596, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 153761’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Patlama: 5 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazasına bağlı El-Azim nahiyesi kapsamındaki Ebu Bekr köyündeki yol kenarına tuzaklanmış bomba bugün sabah saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ramadi Şehrinin Batısında Silahlı Saldırı: 6 Ölü veya Yaralı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde hükümetin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında bir subayın da bulunduğu 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan El-Kaim kazasına bağlı El-Amari köyünde bugün öğle saatlerinde güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve aralarında bir subayın da bulunduğu 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği’nin, Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce şehrindeki Amiriye Felluce göçmen kampında 6 kişinin korona virüse yakalandığını açıkladıktan sonra korona virüsün yayılması sonucunda hiçbir önlem alınmayan göçmen kamplarında yeni bir insani krize tanık olunabileceği açıklamasında bulunduğu biliniyor.

HEYET Net

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