Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda 1 Kişi Öldürüldü 2 Kişi Kaçırıldı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde silahlı gruplar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası çevresinde Dekkat mıntıkasında IŞİD örgütü silahlı saldırı sonucunda bir vatandaşı öldürdü, 2 kişiyi kaçırdı ve aynı şekilde 2 aracı ateşe verdi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı yere intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazasına bağlı El-Azim nahiyesi kapsamındaki Ebu Bekr köyündeki yol kenarına tuzaklanmış bombanın infilak etmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin batısında yer alan El-Katun mıntıkasında iki aşiret arasında çatışma meydana gelmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirilirken Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresinde hükümetin güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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