Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Psikiyatri ve Nöroloji Uzmanı ve Edebiyatçı Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 26 Ağustos 2020 – 7 Muharrem 1442 Çarşamba günü 62 yaşında hayata gözlerini kapatan Psikiyatri ve Nöroloji Uzmanı ve Edebiyatçı Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) 1958 yılında Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini aldıktan sonra 1982 yılında Musul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp ve Genel Cerrahi bölümünde lisansını tamamladı. Daha sonra 1993 yılında Irak Tıp Uzmanlığı Meclisinden psikiyatri alanında uzmanlık sertifikasını (Board certification) aldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın El-Karma, Medinetu Tıb, El-Kerh, El-Felluce gibi Irak’ın birçok hastanesinde görev yaptığı, uzmanlık sertifikasını aldıktan sonra Ramadi Eğitim hastanesinde psikoloji ve nöroloji hastalıkları doktoru olarak çalışmaya başladığı, daha sonra 1999 yılında Sağlık Bakanlığından Yüksek Eğitim Bakanlığına Psikiyatri ve Nöroloji profesörü olarak geçiş yaptığı, ardından Irak’tan ayrıldığı ve Yemen’e gittiği, burada psikoloji ve nöroloji hastalıkları danışmanı olarak görev yaptığı ifade edildi. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın daha sonra ilmi yolculuğuna devam etmek için Irak’a tekrardan geri döndüğü, Enbar Üniversitesinde Tıp Fakültesinde psikiyatri ve nöroloji profesörü olarak görev yaptığı, emekli oluncaya dek bu görevinde devam ettiği, ardından Umman’a çalışmak için gittiği ancak hastalıktan dolayı uzun duramadan geri döndüğü vurgulandı. Sağlık durumunun iyi olmamasına rağmen Felluce Üniversite Tıp Fakültesinde seminerci olarak görev yaptığına dikkat çekildikten sonra seminer alanına ventilatör ile birlikte çıktığı ve vefat edinceye kadar bunun böyle devam ettiği belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) ülkenin işgal edilmesine, Irak’ın iç işlerine ve Arap devletlerine müdahale edilmesine karşı faaliyetler yürüten, Irak direnişine yardım eden, şiiriyle, edebiyatıyla, malıyla cihadi gruplara yardım eden, aynı şekilde makaleleriyle, kitaplarıyla, siyasi ve basın katılımlarıyla arka çıkan aktif bir simaydı. Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve onun duruş ve tutumuna destek çıkmakla bilinirdi. Milli duruşunu hiç ter etmedi, Irak’a döndükten sonra bunu sesli bir şekilde dile getirdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın şair ve edebiyatçı olduğu, bu alanda takdir edilecek birçok çalışması söz konusu olduğu, onun şiirini İslami davete, Irak’ın içinde ve dışındaki İslami çalışmalara adadığı açıklandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra şöyle denildi: “Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın birçok şiiri, kitapları, araştırma ve çalışmaları söz konusudur. Bunlardan en dikkat çekenleri şunlardır: “Dirasetun Mukaranetun Lil Avamilin Nefsiyye vel İçtimaiyye Lil Katle Fi Musteşfa Reşat Lil Emradi Nefsiyye vel Asabiyye ve Sicn, El-İstizab: Er-Racul Ellezi Esbehe Ziban- Dirasetun Haletun Menşura Fi Mecelle Külliye Tıb Bağdat 1988, Hel Yesri İntihar Fi Avail: Dirasetun Haletun Menşura Fi Mecelle Yemeniye Lil Ulum Tıbbiye 2002, El-İyadetu En-Nefsiyye Fi Müsteşfa El-Amm Beyne Vaki ve Tumuh, Nemtul Emrad En-Nefsiye Fi Muestevsefil Evvel Lil Emradi Nefsiyye””

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Halil İbrahim El-Hablusi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı çalışmalarından ve ilminden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve dirilmesi için çabalayan çalışkan doktorlar ve alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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