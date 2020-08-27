Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 215784’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3837 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 215784’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3372 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20359 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3837 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 320 vaka, Bağdat/Resafe 442 vaka, Bağdat/Kerh 225 vaka, Tıb şehri 148 vaka, Meysan muhafazası 96 vaka, Babil muhafazası 163 vaka, Erbil muhafazası 264 vaka, Necef muhafazası 110 vaka, Süleymaniye muhafazası 109 vaka, Kerbela muhafazası 335 vaka, Vasit muhafazası 229 vaka, Tamim muhafazası 191 vaka, Ninova muhafazası 150 vaka, Zi Kar muhafazası 270 vaka, Diyala muhafazası 91 vaka, Enbar muhafazası 85 vaka, Kadisiye muhafazası 192 vaka, Salahuddin muhafazası 49 vaka, Müsenna muhafazası 278 vaka ve Duhok muhafazası 90 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,482,187’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3372 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 215784, hayatını kaybedenleri sayısı 6668, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 157215’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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