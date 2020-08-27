Irak Müslüman alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Psikiyatri ve Nöroloji Uzmanı ve Edebiyatçı Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Psikiyatri ve Nöroloji Uzmanı ve Edebiyatçı Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 26 Ağustos 2020 – 7 Muharrem 1442 Çarşamba günü 62 yaşında hayata gözlerini kapatan Psikiyatri ve Nöroloji Uzmanı ve Edebiyatçı Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) 1958 yılında Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini aldıktan sonra 1982 yılında Musul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp ve Genel Cerrahi bölümünde lisansını tamamladı. Daha sonra 1993 yılında Irak Tıp Uzmanlığı Meclisinden psikiyatri alanında uzmanlık sertifikasını (Board certification) aldı.

Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) El-Karma, Medinetu Tıb, El-Kerh, El-Felluce gibi Irak’ın birçok hastanesinde görev yaptı. Uzmanlık sertifikasını aldıktan sonra Ramadi Eğitim hastanesinde psikoloji ve nöroloji hastalıkları doktoru olarak çalışmaya başladı. Daha sonra 1999 yılında Sağlık Bakanlığından Yüksek Eğitim Bakanlığına Psikiyatri ve Nöroloji profesörü olarak geçiş yaptı. Ardından Irak’tan ayrıldı ve Yemen’e gitti. Burada psikoloji ve nöroloji hastalıkları danışmanı olarak görev yaptı. Daha sonra ilmi yolculuğuna devam etmek için Irak’a tekrardan geri döndü. Enbar Üniversitesinde Tıp Fakültesinde psikiyatri ve nöroloji profesörü olarak görev yaptı. Emekli oluncaya dek bu görevinde devam etti. Ardından Umman’a çalışmak için gitti ancak hastalıktan dolayı uzun duramadan geri döndü. Sağlık durumunun iyi olmamasına rağmen Felluce Üniversite Tıp Fakültesinde seminerci olarak görev yaptı. Şöyle ki seminer alanına ventilatör ile birlikte çıkıyordu. Vefat edinceye kadar bu böyle devam etti.

Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) ülkenin işgal edilmesine, Irak’ın iç işlerine ve Arap devletlerine müdahale edilmesine karşı faaliyetler yürüten, Irak direnişine yardım eden, şiiriyle, edebiyatıyla, malıyla cihadi gruplara yardım eden, aynı şekilde makaleleriyle, kitaplarıyla, siyasi ve basın katılımlarıyla arka çıkan aktif bir simaydı. Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve onun duruş ve tutumuna destek çıkmakla bilinirdi. Milli duruşunu hiç ter etmedi, Irak’a döndükten sonra bunu sesli bir şekilde dile getirdi.

Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah) şair ve edebiyatçıydı. Bu alanda takdir edilecek birçok çalışması söz konusudur. O şiirini İslami davete, Irak’ın içinde ve dışındaki İslami çalışmalara adamıştı. Dr. Halil İbrahim El-Hablusi (rahimehullah)’ın birçok şiiri, kitapları, araştırma ve çalışmaları söz konusudur. Bunlardan en dikkat çekenleri şunlardır: “Dirasetun Mukaranetun Lil Avamilin Nefsiyye vel İçtimaiyye Lil Katle Fi Musteşfa Reşat Lil Emradi Nefsiyye vel Asabiyye ve Sicn, El-İstizab: Er-Racul Ellezi Esbehe Ziban- Dirasetun Haletun Menşura Fi Mecelle Külliye Tıb Bağdat 1988, Hel Yesri İntihar Fi Avail: Dirasetun Haletun Menşura Fi Mecelle Yemeniye Lil Ulum Tıbbiye 2002, El-İyadetu En-Nefsiyye Fi Müsteşfa El-Amm Beyne Vaki ve Tumuh, Nemtul Emrad En-Nefsiye Fi Muestevsefil Evvel Lil Emradi Nefsiyye”

Allah (azze ve celle) Dr. Halil İbrahim El-Hablusi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı çalışmalarından ve ilminden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve dirilmesi için çabalayan çalışkan doktorlar ve alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

07 Muharrem 1442

26 Ağustos 2020

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