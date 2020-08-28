Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi Ağustos Ayı İnsani Çalışmalarını Paylaştı

Irak’ın kuzeyinde yer alan Tamim muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Kerkük Şubesi, Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği insani yardım ve destek çalışmalarını paylaştı. Kerkük Şubesi tarafından yapılan çalışmalar, göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımı, hasta ve özel ihtiyaç sahiplerine desteği kapsıyor.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, Kerkük şehrinde göçmen ailelere maddi yardımda bulundu. Söz konusu yardımlar dul ve yetim ailelerden 5 aileye yardımı kapsadı. Öte yandan Kerkük Şubesi, hastalara yardım etmek ve ailelerinin zaruri ihtiyaçlarını sağlamak için bazı hastalara maddi yardımda bulundu.

Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, ihtiyaç sahibi bir ailenin kira bedelini karşıladı, ülkede yayılan korona virüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararı ve işlerin durdurulması karşısında zor durumda olan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Aynı şekilde Kerkük şehrinde zor şartlar altında yaşayan bazı göçmen ailelere maddi yardımda bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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