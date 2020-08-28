Irak’ın Gündeminden (28.08.2020)

Nasiriye Şehrinin Güneydoğusunda Subayın Aracı Hedef Alındı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin güneydoğusunda dün sabah saatlerinde bir subayın aracını hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin güneydoğusunda yer alan Suk Şuyuh kazasında bir subayın aracının altına dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba tuzaklandı. Söz konusu bombanın infilak etmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Kaçırılan İki Kardeşin Cesetleri Bulundu

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan köylerden birinde önceki gün kaybolan iki kardeşin cesedinin dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası çevresinde Dekke Mehail köyünde önceki gün IŞİD örgütü tarafından kaçırılan iki kardeşin cesedi dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, Hanikin kazasının çevresindeki bir zirai alanda bulunan cesetlerde kurşun izlerine rastlandığını açıkladıktan sonra önceki örgütünün IŞİD örgütünün Dekke Mehail köyüne saldırı düzenlediğini ve sivillerden bir kişi öldürdükten sonra cesedi bulunan iki kardeşi araçlarını ateşe verdikten sonra kaçırdıklarını açıkladı.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazasına bağlı El-Azim nahiyesi kapsamındaki Ebu Bekr köyündeki yol kenarına tuzaklanmış bombanın infilak etmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Necef Şehrinin Ortasında Doktora Silahlı Saldırı

Necef muhafazasının merkezi olan Necef şehrinin ortasında dün öğle saatlerinde bir doktora kliniğinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda doktorun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Necef şehrinin ortasında yer alan El-İskan mahallesinde bir doktora kliniğinde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda doktoru yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinde Boğularak Hayatını Kaybeden İki Kişinin Cesedi Çıkartıldı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneydoğusunda ve batısında olmak üzere iki farklı mıntıkada boğularak hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi dün ikindi saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneydoğusunda yer alan Devr Esmide mıntıkasındaki nehirde dün ikindi saatlerinde boğularak hayatını kaybeden bir kişinin cesedi güvenlik güçleri tarafından çıkartıldı. Yine Basra şehrinin batısında yer alan Er-Remile Şimaliye mıntıkasındeki Bida nehrinde boğularak hayatını kaybeden 11 yaşındaki bir çocuğun cesedi güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı gelen bilgiler arasında.

Basra muhafazasının geçtiğimiz Salı günü, Basra şehrinin doğusunda yer alan Şattularab kazasında toprak kavgası sonucunda bir kişinin kardeşi ile kardeşinin oğlunu öldürmesine tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 219435’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3651 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 219435’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3794 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22318 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3651 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 254 vaka, Bağdat/Resafe 408 vaka, Bağdat/Kerh 304 vaka, Tıb şehri 71 vaka, Meysan muhafazası 242 vaka, Babil muhafazası 133 vaka, Erbil muhafazası 220 vaka, Necef muhafazası 299 vaka, Süleymaniye muhafazası 111 vaka, Kerbela muhafazası 260 vaka, Vasit muhafazası 240 vaka, Tamim muhafazası 151 vaka, Ninova muhafazası 144 vaka, Zi Kar muhafazası 113 vaka, Diyala muhafazası 67 vaka, Enbar muhafazası 62 vaka, Kadisiye muhafazası 151 vaka, Salahuddin muhafazası 122 vaka, Müsenna muhafazası 224 vaka ve Duhok muhafazası 78 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,482,187’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3794 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 219435, hayatını kaybedenleri sayısı 6740, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 161009’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Yeşil Bölge Yine Roketli Saldırıya Maruz Kaldı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’ye dün akşam saatlerinde bir kez daha kimliği belirsiz kişiler tarafından roket saldırısı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’ye dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan, herhangi bir maddi hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gelen bilgiler arasında.

Aralarında Irak Hizbullahı’nın da olduğu Iraklı silahlı milislerin, Irak’ta varlık gösteren Amerikalı kuvvetleri hedef alma çerçevesinde son zamanlarda Yeşil Bölge’yi, Bağdat Uluslararası Havaalanını, Et-Taci askeri üssünü hedef alan roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 3 Vatandaş Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 3 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan El-Kayara nahiyesine bağlı El-Cüda mıntıkasında hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Aşiret Kavgası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bir kazada bugün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret çatışması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Er-Rifai kazasında toprak anlaşmazlığı nedeniyle bugün öğle saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret çatışması sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutuklamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

HEYET Net

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