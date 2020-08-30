Dil Profesörü ve Davetçi Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Dil Profesörü, davetçi, edebiyatçı Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle bir taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 29 Ağustos 2020 – 10 Muharrem 1442 Cumartesi günü 92 yaşında hayata gözlerini kapatan Dil Profesörü, davetçi, edebiyatçı Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah) 1928 yılında Bağdat’ta dünyaya geldi. İlk eğitimini ve ardından üniversite eğitimini yine Bağdat’ta aldı. Doktorasını Arap Dilinde yaptı ve Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Din Bölümünde yıllarca profesör olarak görev yaptı. Daha sonra yakalandığı hastalığından ve bu hastalığının onun üniversitedeki derslerine engel teşkil etmesinden dolayı kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldı.

Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah) Allah (azze ve celle)’ye davet alanında çalışkanlığıyla ve çalışmalarıyla bilindi. Başkent Bağdat’taki camilerde ve diğer şehirlerdeki camilerde verdikleri seminerlerle, çeşitli davet çalışmalarına katılım göstermekle, yıllarca Başkent Bağdat’taki Hudara mahallesinde Rahman camiinde imamlık görevini üstlenmekle bu alandaki malum çalışmaları herkes tarafından bilinmektedir. Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah)’ın kendi uzmanlık alanında birçok araştırma ve çalışmaları söz konusudur.

Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun çalışmalarını, gayretlerini ve ilmini kabul etsin, naim cennetlerine ulaştıran bir yol ve şahit kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, bu ilimlerin yayılması için çabalayan rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

11 Muharrem 1442

30 Ağustos 2020

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