Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Dil Profesörü ve Davetçi Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 29 Ağustos 2020 – 10 Muharrem 1442 Cumartesi günü 92 yaşında hayata gözlerini kapatan Dil Profesörü, davetçi, edebiyatçı Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah) 1928 yılında Bağdat’ta dünyaya geldi. İlk eğitimini ve ardından üniversite eğitimini yine Bağdat’ta aldı. Doktorasını Arap Dilinde yaptı ve Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Din Bölümünde yıllarca profesör olarak görev yaptı. Daha sonra yakalandığı hastalığından ve bu hastalığının onun üniversitedeki derslerine engel teşkil etmesinden dolayı kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah)’ın Allah (azze ve celle)’ye davet alanında çalışkanlığıyla ve çalışmalarıyla bilindiğine dikkat çekildikten sonra Başkent Bağdat’taki camilerde ve diğer şehirlerdeki camilerde verdikleri seminerlerle, çeşitli davet çalışmalarına katılım göstermekle, yıllarca Başkent Bağdat’taki Hudara mahallesinde Rahman camiinde imamlık görevini üstlenmekle bu alandaki malum çalışmaları herkes tarafından bilindiği açıklandı. Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi (rahimehullah)’ın kendi uzmanlık alanında birçok araştırma ve çalışmaları söz konusu olduğu vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Mahmut Şerif Muhammed En-Nuaymi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun çalışmalarını, gayretlerini ve ilmini kabul etsin, naim cennetlerine ulaştıran bir yol ve şahit kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, bu ilimlerin yayılması için çabalayan rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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