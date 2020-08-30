Irak’ın Gündeminden (30.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 223612’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4177 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 223612’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 74 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3865 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22634 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4177 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 338 vaka, Bağdat/Resafe 529 vaka, Bağdat/Kerh 455 vaka, Tıb şehri 134 vaka, Meysan muhafazası 166 vaka, Babil muhafazası 201 vaka, Erbil muhafazası 208 vaka, Necef muhafazası 280 vaka, Süleymaniye muhafazası 131 vaka, Kerbela muhafazası 293 vaka, Vasit muhafazası 273 vaka, Tamim muhafazası 165 vaka, Ninova muhafazası 166 vaka, Zi Kar muhafazası 186 vaka, Diyala muhafazası 92 vaka, Enbar muhafazası 38 vaka, Kadisiye muhafazası 121 vaka, Salahuddin muhafazası 146 vaka, Müsenna muhafazası 136 vaka ve Duhok muhafazası 119 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,547,498’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3865 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 223612, hayatını kaybedenleri sayısı 6814, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 164874’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Askeri Noktaya Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde askeri noktaya kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Nevfel köyü yakınlarında orduya bağlı askeri noktaya dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Salı günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası çevresinde Dekke Mehail köyünde önceki gün IŞİD örgütü tarafından kaçırılan iki kardeşin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazasına bağlı El-Azim nahiyesi kapsamındaki Ebu Bekr köyündeki yol kenarına tuzaklanmış bombanın infilak etmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Süleymaniye Muhafazasında Kaza: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti

Süleymaniye muhafazasında yer alan Raniye kazasını Dukan turistik tatil köyüne bağlayan anayolda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir aileden 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Süleymaniye muhafazasında yer alan Raniye kazasını Dukan turistik tatil köyüne bağlayan anayolda dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 4 kişinin olay yerinde yanarak hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Sağlık Müdürlüğü sözcüsü yaptığı açıklamasında adli tıpa yanmış 4 cesedin getirildiğini ve bunların kimliklerinin ve yaşlarının tespit edilemediğini vurguladı.

Sağlık Müdürü sözcüsü olayda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için yakınlarının gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladıktan sonra erkek, kadın ve iki çocuktan oluşan cesetler için henüz gelenlerin olmadığını belirtti.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin soruşturmalarından elde edilen ilk bilgilere göre 4 kişinin içinde bulunduğu aracın içinde büyük bir yangının çıktığını açıkladı.

Dukan kazası kaymakamı Sirvan Serhat Süleymaniye muhafazasında yer alan Raniye kazasını Dukan turistik tatil köyüne bağlayan anayolda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın bilgisi bizlere ulaştırıldı. Söz konusu olay 3 arabanın kaza yapmasından kaynaklanmaktadır. Kaza sonucunda bir araçta büyük bir yangın çıkmış ve içindeki vatandaşların tamamı yanarak hayatını kaybetmiştir.”

Başkent Bağdat’ın Kuzeydoğusunda Aşiret Kavgası: 1 Ölü 7 Yaralı

Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Huseyniye kazasında dün gece geç saatlerde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Huseyniye kazasında hafif ve orta silahların kullanıldığı aşiret kavgası dün gece geç saatlerde iki aşiret arasında meydana geldi. Söz konusu silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada söz konusu çatışmanın birkaç saat sürdüğü, çatışmanın meydana geldiği olay yerinde bazı evlerde yangının meydana geldiği ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine gelerek yangınları söndürdüğü ifade edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutuklamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bir kazada dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret çatışması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye Roketli Saldırı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’ye dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından roket saldırısı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’ye dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan, herhangi bir maddi hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gelen bilgiler arasında.

Aralarında Irak Hizbullahı’nın da olduğu Iraklı silahlı milislerin, Irak’ta varlık gösteren Amerikalı kuvvetleri hedef alma çerçevesinde son zamanlarda Yeşil Bölge’yi, Bağdat Uluslararası Havaalanını, Et-Taci askeri üssünü hedef alan roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

Musul Şehrinin Batısında İki Farklı Olay

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında bugün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Musul şehrinin batısında bir cesedin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Sincar kazası kapsamındaki Uyunat köyünde bugün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan bir diğer açıklamada Musul şehrinin batısında yer alan El-Havi mıntıkasında vücudunda bıçak izlerine rastlanılan bir doktorun cesedi bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

HEYET Net

4 total views, 4 views today