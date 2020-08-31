Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci ve Havice Şubeleri Ağustos Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Kerkük şehrinde faaliyet yürüten Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Beyci Şubesi ile Havice Şubesi Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği insani yardım çalışma ve faaliyetlerini paylaştı. Söz konusu yardım çalışmaların göçmen ailelere gıda yardımını, dul ve yetim ailelere maddi yardımı, ihtiyaç sahibi bazı ailelere kurban eti dağıtımını kapsadığı ifade edildi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi, dul ve yetimlerden müteşekkil ihtiyaç sahibi 19 aileye maddi yardımda bulundu. Bunun yanı sıra 34 göçmen aileye, battaniye ve nevresimle birlikte gıda yardımında bulundu. Söz konusu göçmen ailelerin battaniye ve nevresim talebi üzerine Beyci Şubesi, onların bu talebini gidererek battaniye ve nevresimleri ulaştırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi ise kurban bayramında göçmen ailelere kurban eti dağıttığı gibi Havice kazasında ihtiyaç sahibi bazı ailelere gıda yardımında bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Beyci Şubesi ve Havice Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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