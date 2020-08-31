Irak’ın Gündeminden (31.08.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 231177’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3731 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 231177’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4860 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20193 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3731 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 395 vaka, Bağdat/Resafe 374 vaka, Bağdat/Kerh 346 vaka, Tıb şehri 62 vaka, Meysan muhafazası 137 vaka, Babil muhafazası 53 vaka, Erbil muhafazası 138 vaka, Necef muhafazası 334 vaka, Süleymaniye muhafazası 161 vaka, Kerbela muhafazası 269 vaka, Vasit muhafazası 246 vaka, Tamim muhafazası 118 vaka, Ninova muhafazası 128 vaka, Zi Kar muhafazası 242 vaka, Diyala muhafazası 75 vaka, Enbar muhafazası 35 vaka, Kadisiye muhafazası 163 vaka, Salahuddin muhafazası 27 vaka, Müsenna muhafazası 187 vaka ve Duhok muhafazası 241 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,547,498’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 68 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4860 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 231177, hayatını kaybedenleri sayısı 6959, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 172880 ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak’ın Güneyinde Uluslararası Yolda Kaza: 5 Ölü veya Yaralı

Irak’ın güneyinde yer alan uluslararası yolda dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Irak’ın güneyinde yer alan uluslararası anayolda, Haşimiye kazası yakınlarında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeyindeki Silahlı Saldırıda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan köylerden birinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesine bağlı Hetavin köyünde bazı evlere sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Nevfel köyü yakınlarında orduya bağlı askeri noktaya sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve diğer bir kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası çevresinde Dekke Mehail köyünde önceki gün IŞİD örgütü tarafından kaçırılan iki kardeşin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu bildirilirken Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazasına bağlı El-Azim nahiyesi kapsamındaki Ebu Bekr köyündeki yol kenarına tuzaklanmış bombanın infilak etmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hille ve Bakuba Şehirlerinde 2 Ayrı Patlama: 3 Polis Yaralandı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin güneyinde ve Bakuba şehrinin kuzeyinde olmak üzere iki ayrı mıntıkada dün akşam saatlerinde meydana gelen 2 ayrı patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan En-Nil nahiyesi yakınlarında ana yolun kenarına tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde polis kuvvetlerinin devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı ve araçta ağır hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan diğer bir açıklamaya göre Hille şehrinin güneyinde yer alan Şumeli nahiyesi yakınlarında tuzaklanan ikinci bomba imha ekipleri tarafından imha edilmeye çalışırken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ekipten bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamaların meydana geldiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Babil muhafazasının dün, Irak’ın güneyinde yer alan uluslararası anayolda, Haşimiye kazası yakınlarında bir kaza meydana gelmesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Kerbela Şehrinin Güneydoğusunda Aşiret Çatışması: 3 Ölü veya Yaralı

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin güneydoğusunda yer alan nahiyelerden birinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin güneydoğusunda yer alan El-Cudul Garbi kazasına bağlı Es-Siyahi mıntıkasında bugün akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret çatışması sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutuklamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Bağdat Uluslararası Havaalanına Roketli Saldırı

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde iki adet roket fırlatıldı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan, herhangi bir maddi hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı yere intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.

Başkent Bağdat’ın cumartesi günü, şehrin ortasında yer alan Yeşil Bölge’ye kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlenmesine tanık olduğu biliniyor.

Aralarında Irak Hizbullahı’nın da olduğu Iraklı silahlı milislerin, Irak’ta varlık gösteren Amerikalı kuvvetleri hedef alma çerçevesinde son zamanlarda Yeşil Bölge’yi, Bağdat Uluslararası Havaalanını, Et-Taci askeri üssünü hedef alan roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

HEYET Net

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