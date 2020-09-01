Irak’ın Gündeminden (01.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 234934’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3757 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 234934’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3722 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 18578 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3757 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 319 vaka, Bağdat/Resafe 402 vaka, Bağdat/Kerh 343 vaka, Tıb şehri 93 vaka, Meysan muhafazası 71 vaka, Babil muhafazası 146 vaka, Erbil muhafazası 169 vaka, Necef muhafazası 272 vaka, Süleymaniye muhafazası 179 vaka, Kerbela muhafazası 251 vaka, Vasit muhafazası 143 vaka, Tamim muhafazası 126 vaka, Ninova muhafazası 109 vaka, Zi Kar muhafazası 211 vaka, Diyala muhafazası 128 vaka, Enbar muhafazası 55 vaka, Kadisiye muhafazası 202 vaka, Salahuddin muhafazası 153 vaka, Müsenna muhafazası 142 vaka ve Duhok muhafazası 234 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,605,904’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3722 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 234934, hayatını kaybedenleri sayısı 7042, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 176602 ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 12 Vatandaş Tutuklandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 12 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olduğu iddia edilen 12 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Kerkük Şehrinde Bombalı Araç Patlaması: 4 Ölü veya Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinde bugün sabah saatlerinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucunda 1 kadının hayatını kaybettiği ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit-Kerkük yolundaki Meryem Bik Köprüsü noktasında bugün sabah saatlerinde patlayıcı bir araç infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ve güvenlik güçlerinden 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kadını ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin Muhafazasında Biri Kadın 6 Kişi Tutuklandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinde yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda biri kadın 6 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinde yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda yargı tarafından arandığı iddia edilen 6 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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