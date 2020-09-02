Amerika’nın Irak’ı Nasıl İşgal Ettiğini Gösteren Yeni Belgeler

Şerefli Iraklılar ve dünyanın özgür bireyleri, George w. Bush ve destekçisi önceki İngiltere Başbakanı Tony Blair başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri’nin, başta Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanı olmak üzere birçok yalanlar, sahte iddialar, gerçeği yansıtmayan argümanlarla 2003 yılında Irak’a karşı başlattığı savaşın ve işgalin giz ve sırlarını her geçen gün ortaya çıkartmaya devam ediyor. Etkileri hala devam eden bu işgal, masum Iraklılardan milyonlarcasının hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve evlerinden-barklarından olmasına neden olmuş, mezhep sistemi üzerine kurulan hükümetlerin başarısızlığı nedeniyle Irak’ı çıkması çok zor tehlikeli bir dönemece sokmuştur.

4 Eylül 2002’de Amerika merkezli CBS televizyon kanalı, Irak’a karşı başlatılan savaşın Washington ve New York’a düzenlenen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından bir saat sonra dönemin Amerika Savunma Bakanı Donald Rumsfeld tarafından alınan kararla başladığını gösteren belgeler yayınladı.

O sıralarda bu konuya yoğunlaşan haber ajansları, söz konusu kanalın sızdırdığı bilgilerin George Bush’un Afganistan’dan Irak’a yoğunlaştığı bir zamana, Amerika Birleşik Devletleri Senato Üyelerini, kamuoyunu işgal ve savaşa ikna etmek için yoğun bir çalışmaya girdiği bir ana denk geldiğini açıkladı. Aynı şekilde Tony Blair başkanlığındaki İngiltere hükümeti aynı yılın sonbaharında bir rapor yayınlayarak Irak’ın sözde sahip olduğu kitle imha silahlarının tehlikesine karşı uyarıda bulunuyordu. Bu şekilde davranarak Irak’a düzenlenecek savaş ve işgale İngiltere halkının ve dünya kamuoyunun desteğini kazanmaya çalışıyordu.

Bu bağlamda İngiltere hükümetinin gizli belgeleri, petrol şirketleri ve kurumları ile Irak savaşı ve işgali entrikaları arasında çok güçlü bağları olduğunu gösterdi. Şöyle ki, Londra hükümetinin Irak’ın istila edilmesi ve Saddam Hüseyin rejiminin düşmesini hedefleyen Amerika’nın olanlarına askeri ve siyasi olarak bağlı kalması karşılığında Irak’ın petrol rezervlerinden faydalanma planları iki hükümetin yetkilileri ve Shell, BP, BG gibi uluslararası dev petrol şirketleri arasında tamamlandı.

George Bush yönetiminin Irak savaşına katılımını gösteren yeni bilgiler ve raporlar noktasında New York Times gazetesi geçtiğimiz hafta Robert Draper tarafından yazılan ve “Savaşın Başlangıcı… Bush Yönetimi Irak’ta Nasıl Çıkmaza Düştü?” adını taşıyan kitabın tahlilini yayınladı. Söz konusu kitap gizliliği kalkan hükümet belgelerine, soruşturmalara, Amerika’nın önceki milli güvenlik yetkililerinden bazılarıyla yapılmış röportajlara dayanmaktadır.

Robert Draper kaleme aldığı kitabında Amerika yönetiminin Saddam Hüseyin rejimini düşürmek için dayandığı hile ve entrikaları anlatıyor. Aynı şekilde daha önce 2007 yılında Robert Draper bir kitap yayınlamış ve Bush’un başkanlığını ele almıştı. Robert Draper bu kitabında Bush’la bizzat yaptığı röportajlara dayanmıştı.

Bu bağlamda New York Times gazetesi şunları yazdı: “Hiçbir cesur sızıntıları içermeyen bu kitap, Bush yönetiminin Irak’a karşı ne şekilde savaş başlattığını ortaya çıkartan bir nitelik içermektedir. Bush’un, Saddam Hüseyin’in düşürülmemesi meselesini tartışmaya alan bırakmayacak şekilde Irak’la ilişkili kararları nasıl üstlendiğini açıklamaktadır. Robert Draper kitabında savaşın temeli, 1990’ların sonlarında Washington’daki Askeri Fikri Kompleks yapısı tarafından hazırlandığına dikkat çekiyor.”

New York Times gazetesi yazısına şöyle devam ediyor: “1998 yılında iki büyük olay meydana geldi. Bunlardan birincisi senatonun Irak’ın özgürleştirilmesi kanununun onaylanması ve önceki ABD Başkanı Bill Clinton’un bunu imzalamasıdır. Ahmet Celebi ve aralarında Paul Wolfowitz’in de olduğu müttefikleri bunu destekledi. Bu şekilde Saddam Hüseyin rejiminin düşürülmesi noktasında Amerika siyasetinde resmi ilk adım atılmıştı. İkinci olay ise senatonun Rumsfeld komisyonunu oluşturmasıydı. Bu adım, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz ve başkalarına, Kuzey Kore, İran ve Irak’ın oluşturduğu muhtemel tehlikeleri bilmedikleri argümanıyla Amerika merkezi istihbarat ajanslarını tenkit etmek için büyük mevki ve makam sağladı. Bu komisyon, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve kısa sürede Amerika Birleşik Devletlerini hedef alacağı yönünde bir dizi senaryo üretmeye odaklandı.”

Amerikalı yazar şunları söylemektedir: “2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra işler daha bir ciddiyet kazandı. Dış tehditler noktasında yıllarca yapılan uyarılara dayanarak Donald Rumsfeld ve Paul Wolfowitz önceki ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile savaş ilanı yapılması için yardımlaştı ve o sıralarda Dışişleri Bakanı Colin Powell görevden alındı.”

Robert Draper kitabında önceki ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Lewis Libby ve Savaş Bakanlığı yetkilisi Douglas Feith’in, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip oldukları meselesine, Saddam Hüseyin’in El-Kaide örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarına destek olmaları için istihbarat ajanslarına baskı kurduklarına dikkat çekmektedir. Robert Draper aynı şekilde Bill Clinton başkanlığında görevden uzaklaştırılan ve vefasının ve terörle mücadeledeki önemli rolünün boyutlarıyla Bush’u ikna eden Merkezi İstihbarat Ajansı Müdürü George Tenet’ten bahsetmektedir.

Robert Draper daha sonra 2002 yılının Aralık ayında Oval Ofis’te düzenlenen meşhur “Nakavt” toplantısına ışık tutmaktadır. George Tenet, George Bush’a, Birleşmiş Milletlerine bağlı Uluslararası Güvenlik Meclisinde Colin Powell beklenen açıklamasının Irak’a savaşı desteklediklerine güçlü bir delildir diye vurgulamıştır.

Robert Draper son olarak şunları söylemektedir: “Şimdiki ABD Başkanı Donald Trump’ın başarısız kararları sayesinde belki de George Bush, kendi dönemine özlem duymaktadır. Ancak bönlüğü ve savaşın maliyetlerini ve yaptırımlarını takdir edememesi karşısında suçludur. Büyük mali zararlara, ABD’ye karşı savaş tehlikelerine, savaş ve işgal sonucunda Irak’ın yıkılmasına rağmen bu etken ve hedefler Donald Trump yönetiminde varlığını korumaya devam etmektedir.”

George Bush ve Tony Blair’in ilan ettiği kitle imha silahlarının yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen siyasi, ekonomik ve medeni sebepler uluslararası basın kuruluşlarında, uluslararası siyasi evraklarda yer almaya devam etmektedir. Bazıları, olayların gidişatından, bu saçma savaşın sonuçlarından ve hazırlıkların sırlarının ortaya çıkmasından başlayan gözlemciler için daha ikna edici oldu. Bu sebeplerin başında Amerika ve İngiltere hükümetinin Irak’ın büyük petrol servetine el koymak gelmektedir.

HEYET Net

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