Irak’ın Gündeminden (02.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 238338’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3404 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 238338’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3871 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 18427 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3404 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 200 vaka, Bağdat/Resafe 463 vaka, Bağdat/Kerh 328 vaka, Tıb şehri 67 vaka, Meysan muhafazası 149 vaka, Babil muhafazası 59 vaka, Erbil muhafazası 189 vaka, Necef muhafazası 229 vaka, Süleymaniye muhafazası 175 vaka, Kerbela muhafazası 220 vaka, Vasit muhafazası 99 vaka, Tamim muhafazası 122 vaka, Ninova muhafazası 95 vaka, Zi Kar muhafazası 245 vaka, Diyala muhafazası 78 vaka, Enbar muhafazası 15 vaka, Kadisiye muhafazası 210 vaka, Salahuddin muhafazası 10 vaka, Müsenna muhafazası 220 vaka ve Duhok muhafazası 231 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,624,331’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 81 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3871 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 238338, hayatını kaybedenleri sayısı 7123, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 180470 ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Ramadi Şehrinin Doğusunda Bombalı Araç Saldırısı: 3 Yaralı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde bombalı araç saldırısı sonucunda hükümet güçlerinden 1 kişi ve sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin doğusunda yer alan Sanayi mahallesinde dün akşam saatlerinde bombalı araç saldırısı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda hükümet güçlerinden 1 kişi ve sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Batısında Patlama: 4 Çocuk Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 4 çocuğun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı Er-Rebi mahallesinde IŞİD örgütünün kalıntılarından olan bir bomba bugün öğle saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda yakınlarında oynayan 4 çocuğun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Musul şehrinin batısında yer alan Sincar kazası kapsamındaki Uyunat köyünde bir patlama meydana gelmesş sonucunda 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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