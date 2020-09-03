Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Başkent Bağdat’ın önemli davetçilerinden ve öne çıkan hatiplerinden Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan taziye açıklaması şu şekilde:

Bağdat’ın Önemli Davetçi ve Hatiplerinden Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 15 Muharrem 1442 – 03 Eylül 2020 Perşembe günü, müzmin bir hastalıktan sonra ve ülkede yayılan korona virüsün de bu hastalığa eklenmesinin ardından 55 yaşında hayata gözlerini kapatan Başkent Bağdat’ın önemli davetçilerinden ve öne çıkan hatiplerinden Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) 1965 yılında Başkent Bağdat’ta dünyaya gözlerini açtı. İlk eğitimini yine Bağdat’ta gören Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah), ardından Başkent Bağdat’ın meşhur şeyhlerinden şeri ilimleri tahsil etmeye başladı ve ilmi icazetini bu şeyhlerden aldı. Daha sonra mekanik ilimleri diplomasını aldıktan sonra kendisini tamamen İslami davete verdi.

Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) 1993-1997 yılları arasında Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Yusufiye nahiyesindeki Ekrad Zube’ köyündeki Muhacirinin camiinde imamolarak görev yaptı. Daha sonra 1997-2005 yılları arasında Başkent Bağdat’ın Ed-Dore mıntıkasındaki Erkam bin Ebi Erkam camiinde imamlık yaptı. Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah)’ın Amerika işgaline karşı başlatılan şerefli direnişe desteğinden ve bu hareketi onaylamasından dolayı 2005-2006 yılları arasında işgalci ABD güçleri tarafından tutuklandı ve sonra serbest bırakıldı. Tüm bunlara rağmen Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) direnişe olan desteğinden bir an olsun geri durmadı ve işgal projelerini ve onun tüm ürünlerini reddetmeye devam etti. Bu şekilde davrandığı için rızık kaynakları daraltıldı, 2010 yılından itibaren Divan-ı Vakf onun maaşını durdurdu. Tüm bunlar karşısında o yine doğru duruşundan bir adım olsun geri sapmadı. Irak’tan çıkarak birkaç sene Suriye’de yaşadı. Daha sonra Irak’a dönerek Süleymaniye muhafazasına yerleşti. 2012-2018 yılları arasında Süleymaniye muhafazasındaki Muhammed Kulek camiinde gönüllü olarak imamlık yaptı. Daha sonra sağlık koşulları kötüye gitmesi neticesinde imamlıktan muafiyet talep etti.

Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) ilmi çalışmalarıyla, davet faaliyetleriyle, Allah (azze ve celle)’ye davet yolundaki ihlasıyla, Başkent Bağdat ve çevresinde birçok mıntıkada davetinin etkisiyle, kendisini dinin zaferi için feda etmesiyle, genel olarak dünyada ve özel olarak Irak’ta İsla ümmetinin meselelerine yardım etmeye destek vermesiyle, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne yardım etmesi ve onun duruşuna destek çıkmasıyla bilinmektedir.

Allah (azze ve celle) Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun ilmini ve çaba ve gayretlerini kabul etsin, bunları onun şahidi ve cennete ulaştıran bir vesile kılsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve bu ilimlerin yayılması için çalışan rabbani alimler ve ihlaslı davetçilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

15 Muharrem 1142

03 Eylül 2020

7 total views, 7 views today