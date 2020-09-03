Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Bağdat’ın Önemli Davetçi ve Hatiplerinden Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 15 Muharrem 1442 – 03 Eylül 2020 Perşembe günü, müzmin bir hastalıktan sonra ve ülkede yayılan korona virüsün de bu hastalığa eklenmesinin ardından 55 yaşında hayata gözlerini kapatan Başkent Bağdat’ın önemli davetçilerinden ve öne çıkan hatiplerinden Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) 1965 yılında Başkent Bağdat’ta dünyaya gözlerini açtı. İlk eğitimini yine Bağdat’ta gören Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah), ardından Başkent Bağdat’ın meşhur şeyhlerinden şeri ilimleri tahsil etmeye başladı ve ilmi icazetini bu şeyhlerden aldı. Daha sonra mekanik ilimleri diplomasını aldıktan sonra kendisini tamamen İslami davete verdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) 1993-1997 yılları arasında Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Yusufiye nahiyesindeki Ekrad Zube’ köyündeki Muhacirinin camiinde imam olarak görev yaptığı açıklandıktan sonra 1997-2005 yılları arasında da Başkent Bağdat’ın Ed-Dore mıntıkasındaki Erkam bin Ebi Erkam camiinde imamlık yaptığı vurgulandı. Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah)’ın Amerika işgaline karşı başlatılan şerefli direnişe desteğinden ve bu hareketi onaylamasından dolayı 2005-2006 yılları arasında işgalci ABD güçleri tarafından tutuklandığı ve sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Tüm bunlara rağmen Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah)’ın direnişe olan desteğinden bir an olsun geri durmadığı ve işgal projelerini ve onun tüm ürünlerini reddetmeye devam ettiği açıklandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamasında daha sonra bu şekilde davrandığı için Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah)’ın rızık kaynaklarının daraltıldığı, 2010 yılından itibaren Divan-ı Vakf’ın onun maaşını durdurduğu açıklanarak tüm bunlar karşısında onun yine doğru duruşundan bir adım olsun geri sapmadığının altı çizildi. Irak’tan çıkarak birkaç sene Suriye’de yaşadığı, daha sonra Irak’a dönerek Süleymaniye muhafazasına yerleştiği, 2012-2018 yılları arasında Süleymaniye muhafazasındaki Muhammed Kulek camiinde gönüllü olarak imamlık yaptığı ifade edilen Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamasında daha sonra sağlık koşulları kötüye gitmesi neticesinde imamlıktan muafiyet talep ettiği belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi (rahimehullah) ilmi çalışmalarıyla, davet faaliyetleriyle, Allah (azze ve celle)’ye davet yolundaki ihlasıyla, Başkent Bağdat ve çevresinde birçok mıntıkada davetinin etkisiyle, kendisini dinin zaferi için feda etmesiyle, genel olarak dünyada ve özel olarak Irak’ta İsla ümmetinin meselelerine yardım etmeye destek vermesiyle, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne yardım etmesi ve onun duruşuna destek çıkmasıyla bilinmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Hafız Zeydan Hasan El-Ubeydi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun ilmini ve çaba ve gayretlerini kabul etsin, bunları onun şahidi ve cennete ulaştıran bir vesile kılsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve bu ilimlerin yayılması için çalışan rabbani alimler ve ihlaslı davetçilerle doldursun.”

HEYET Net

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