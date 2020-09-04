Irak’ın Gündeminden (04.09.2020)

Amara Şehrinin Güneyinde Genç Bir Kızın Cesedi Bulundu

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin güneyinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan genç bir kızın cesedinin dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin güneyinde yer alan Selam mahallesinde bir evin içinde dün öğle saatlerinde genç bir kızın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, söz konusu cesedin kafasından kurşunlandığını açıkladı.

Kaynaklar, cesedin bulunduğu odada aynı şekilde bir poşetin için uyuşturucu bulunduğunu ve ola yerinde uyuşturucu kullanıldığını açıkladı.

Musul Şehrinin Doğusundaki Silahlı Saldırıda 2 Kadın Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde silahlı çeteler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin doğusunda yer alan Kerac Şimal mıntıkasında sivil bir araç kullanan silahlı çeteler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu çetelerin silahlı saldırı sonrasında kadınların altınlarını alarak kayıplara karıştıkları gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Çarşamba günü, Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı Er-Rebi mahallesinde IŞİD örgütünün kalıntılarından olan bir bombanın infilak etmesi sonucunda yakınlarda oynayan 4 çocuğun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin batısında yer alan Sincar kazası kapsamındaki Uyunat köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 247039’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4755 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 247039’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 74 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3552 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19425 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4755 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 322 vaka, Bağdat/Resafe 439 vaka, Bağdat/Kerh 1115 vaka, Tıb şehri 109 vaka, Meysan muhafazası 174 vaka, Babil muhafazası 113 vaka, Erbil muhafazası 189 vaka, Necef muhafazası 181 vaka, Süleymaniye muhafazası 138 vaka, Kerbela muhafazası 150 vaka, Vasit muhafazası 333 vaka, Tamim muhafazası 187 vaka, Ninova muhafazası 82 vaka, Zi Kar muhafazası 226 vaka, Diyala muhafazası 69 vaka, Enbar muhafazası 17 vaka, Kadisiye muhafazası 188 vaka, Salahuddin muhafazası 132 vaka, Müsenna muhafazası 309 vaka ve Duhok muhafazası 204 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,624,331’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3552 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 247039, hayatını kaybedenleri sayısı 7225, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 187757’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Musul Şehrinin Batısında Patlama: 2 Sivil Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı Muallimin mıntıkasında bir yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde bir grup sivil yakınlardan geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Çarşamba günü, Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı Er-Rebi mahallesinde IŞİD örgütünün kalıntılarından olan bir bombanın infilak etmesi sonucunda yakınlarda oynayan 4 çocuğun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin batısında yer alan Sincar kazası kapsamındaki Uyunat köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Aynı şekilde dün, Musul şehrinin doğusunda yer alan Kerac Şimal mıntıkasında sivil bir araç kullanan silahlı çeteler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu çetelerin silahlı saldırı sonrasında kadınların altınlarını alarak kayıplara karıştıkları gelen bilgiler arasında.

Tikrit Şehrinin Kuzeydoğusunda Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 1 Ölü 1 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeydoğusunda bir askeri kışlaya dün ikindi saatlerinde IŞİD örgütü olduğu tarafından düzenlendiği tahmin edilen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bir diğerinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrini kuzeydoğusunda yer alan Tuzhurmatu kazası çevresinde bir askeri kışlaya sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün ikindi saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir diğerinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde bir güvenlik görevlisine evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Karma mıntıkasında bir güvenlik görevlisine evinin önünde motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda güvenlik görevlisinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Ailevi Anlaşmazlık: 3 Ölü 1 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde bir kişinin ailevi anlaşmazlık sonucunda 3 kadını öldürdüğü ve dördüncüsünü de yaraladığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Harise kazasına bağlı El-Karma nahiyesinde Şehata mıntıkasında bugün öğle saatlerinde ailevi bir anlaşmazlıktan dolayı bir adam 4 kadına ateş açtı. Söz konusu ateş açma sonucunda kadınlardan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının bugün aynı şekilde, Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Karma mıntıkasında bir güvenlik görevlisine evinin önünde motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda güvenlik görevlisinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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