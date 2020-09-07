Irak’ın Gündeminden (07.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 260370’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3651 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 260370’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 90 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3231 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22798 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3651 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 149 vaka, Bağdat/Resafe 474 vaka, Bağdat/Kerh 522 vaka, Tıb şehri 118 vaka, Meysan muhafazası 152 vaka, Babil muhafazası 70 vaka, Erbil muhafazası 121 vaka, Necef muhafazası 139 vaka, Süleymaniye muhafazası 117 vaka, Kerbela muhafazası 201 vaka, Vasit muhafazası 305 vaka, Tamim muhafazası 112 vaka, Ninova muhafazası 150 vaka, Zi Kar muhafazası 344 vaka, Diyala muhafazası 91 vaka, Enbar muhafazası 24 vaka, Kadisiye muhafazası 111 vaka, Salahuddin muhafazası 11 vaka, Müsenna muhafazası 104 vaka ve Duhok muhafazası 336 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,624,331’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3231 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 260370, hayatını kaybedenleri sayısı 7512, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 198560’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Kerkük Şehrinin Güneydoğusunda Havan Topu Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneydoğusunda bir top sahasına dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz bir havan topunun düşmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneydoğusunda yer alan Taze nahiyesine bağlı Beşir kasabasındaki bir top sahası yakınlarına dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz bir havan topu düştü. Söz konusu havan topunun düşmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu havan topunun düştüğü olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Pazartesi günü, Tikrit şehrinde yer alan Tikrit-Kerkük yolundaki Meryem Bik Köprüsü noktasında patlayıcı yüklü bir aracın infilak etmesi sonucunda 1 kadının olay yerinde hayatını kaybetmesine ve güvenlik güçlerinden 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bağdat Uluslararası Havaalanına Roketli Saldırı

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde üç adet roket fırlatıldı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan, herhangi bir maddi hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan roketlerin Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasındaki Zeytun mıntıkasından fırlatıldığı vurgulandı.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı yere intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Aralarında Irak Hizbullahı’nın da olduğu Iraklı silahlı milislerin, Irak’ta varlık gösteren Amerikalı kuvvetleri hedef alma çerçevesinde son zamanlarda Yeşil Bölge’yi, Bağdat Uluslararası Havaalanını, Et-Taci askeri üssünü hedef alan roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Kadının Cesedi Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün öğle saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir kadının cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Ubeydi mıntıkasına bağlı Es-Sidde yakınlarında 40 yaşlarında bir kadının cesedi bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu cesedin kafa tarafından vurulduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan kadının cesedinin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına kimliği belirsiz kişiler tarafından üç adet roket fırlatılmasına tanık olduğu biliniyor. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan, herhangi bir maddi hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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